Vereséget szenvedett a Ferencváros a Rapid ellen

A Ferencváros 1-0-s vereséget szenvedett a Rapid Wien elleni felkészülési mérkőzésen.



Az első perceket a beadások uralták, mindkét oldalon a jobbszél volt veszélyesebb, de igazán nagy helyzet egyik oldalon sem kerekedett. A 12. percben aztán Zachariassen tört előre középen, okos csellel hozta magát helyzetbe, de sikerült blokkolni a norvég lövését. A 20. percben Joseph lépett be a védők mögé egy remek indítást követően, majd ziccerben a rövid oldalt célozta, Hedl pedig védeni tudott. A támadónak voltak még lehetőségei a gólszerzésre, előbb Zachariassen gurított vissza egy labdát az alapvonal felől neki, azonban nem volt erő a kísérletébe, majd Szalai ívelt be a védők mögé egy labdát, az FTC támadóját Ahoussou szorongatta, ám véletlenül saját kapuja felé pöckölte a labdát a Rapid védője, ami a kapufán csattant. Az első félidőben fölényben játszott a Ferencváros, de gólt szerezni nem tudott.



A második félidő elején azonban a Rapid igen, Seidlnek még arra is volt ideje, hogy lekezelje a hosszúra átívelt labdát, majd higgadtan a hosszú sarokba lőtt, megszerezve a vezetést az osztrák csapatnak. Az FTC természetesen cserékkel frissítette fel a csapatát, a 68. percben Gruber kapott jóütemű kiugratást, Hedl azonban remek ütemben mozdult ki a kapuból, így a magyar csatárnak már nem maradt helye ellőni mellette a labdát. A második félidő kevésbé volt eseménydús mint az első, a következő lehetőségig egészen a 87. percig kellett várni, Tóth találta meg a tizenhatoson belül Grubert, aki remek mozdulattal hozta magát helyzetbe, aztán viszont közelről csúnyán főlé lőtt. A hosszabbításban még Varga tolt ki egy veszélyesen pattanó szabadrúgást, az eredmény viszont már nem változott, 1-0-ra a Rapid nyert.