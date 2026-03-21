Tóth AlexGetty Images
Szabó Kristóf

Tóth Alex őszintén mesélt eddigi angliai életéről és Cristiano Ronaldóval való találkozásáról

A Bournemouth 20 éves magyar középpályása, Tóth Alex a Manchester United meccs előtt a találkozót közvetítő Match4 csatornának adott exkluzív interjút. A fiatal tehetség mesélt a Premier League kíméletlen tempójáról, Szoboszlai Dominikhoz fűződő viszonyáról, és arról is, miről beszélgetett a pályán Cristiano Ronaldóval.

Tóth Alex elképesztő utat járt be az elmúlt időszakban. Úgy fogalmazott, az NB I-es bemutatkozása előtt álmában sem gondolta volna, hogy ennyire fiatalon már a Premier League-ben fog futballozni. A gyors szintlépésben hatalmas szerepe volt korábbi edzőjének, Robbie Keane-nek is, akivel a távozása óta is rendszeresen tartja a kapcsolatot.

„Azt, hogy most itt lehetek, részben Robbie Keane-nek is köszönhetem. Sok mindent tanított nekem a futballistaléttel kapcsolatban, és nagyon sokat fejlődtem az irányítása alatt a pályán és mentálisan is” – árulta el a középpályás.

A Premier League nehézségeiről

Bár a szerződésével a fizetése is jelentősen megnőtt, Tóth Alexet egyáltalán nem a pénz motiválja. A Premier League-es szereplésre nem a karrierje csúcspontjaként, hanem egy fontos lépcsőfokként tekint. Az angol élvonalba való megérkezés viszont tartogatott meglepetéseket, főleg a tempót illetően:

„Minden játékos nagyon képzett és nagyon fizikális, elképesztő a különbség, nem gondoltam volna, hogy ekkora. A heti munka is sokkal fizikálisabb, mint otthon.”

Különleges élmény volt számára a válogatott bemutatkozás a törökök elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Bár az eredmény nem alakult jól, maga a debütálás és a közeg jó emlék marad számára. A nemzeti csapatban csapattársa lett Szoboszlai Dominik is, akire példaképként is tekint az elképesztő angliai teljesítménye miatt. Tóth a Liverpool elleni hazai, győztes meccsen mutatkozott be a Bournemouth-ban, és a találkozón becserelésekor a Liverpool sztárja a pályán lepacsizott vele. Ezzel kapcsolatban Tóth Alex elmondta, a gesztus nem lephet meg senkit, aki ismeri a jó kapcsolatukat, maga a pillanat viszont annál inkább.

Találkozás Cristiano Ronaldóval

A Premier League-ben hétről hétre a legnagyobb sztárok ellen léphet pályára. Cristiano Ronaldót tartja a világ legjobbjának, de a meccs hevében csak magára és a feladatára fókuszált – természetesen le akarta győzni a legendát. A Magyarország - Porugália Nemzetek Ligája meccsen (2-3) Ronaldo tizenegyese előtt volt ideje váltani néhány szót a portugál zsenivel.

„Megkérdezte, hogy szerintem büntető volt-e, én pedig azt mondtam, hogy sajnos igen. Majd miután berúgta a büntetőt, megpaskolta a hátamat, amikor futott visszafelé” – mesélte a felejthetetlen esetet.

Az eddigi sikereit helyén kezeli: csupán egyfajta pozitív visszajelzésként tekint rájuk, ami megerősíti abban, hogy jó úton jár. A motivációja viszont töretlen, és a tervei is határozottak a jövőre nézve:

„Az a cél, hogy öt év múlva egy topcsapatban játszhassak.”

Tóth Alex eddig négy mérkőzésen lépett pályára a Bournemouth-ban, a Cseresznyések jelenleg a tizedik helyen állnak az angol élvonalban. Péntek este 2-2-re végzett a Bournemouth a Manchester United ellen, Tóth Alex nem lépett pályára a cserepadról.


