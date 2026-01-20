Így mentette meg Robbie Keane Tóth Alex pályafutását: "Azt mondták, Alex megy a második csapatba, de marasztaltam"

A Ferencváros megtartotta a X. FTC Szakmai Napot, amelyen a csapat vezetőedzője, Robbie Keane is felszólalt. Számos témát érintett, ezek között volt a tavalyi szezonban átélt hullámvölgy, az idei Európa-liga-menetelés és Tóth Alex helyzete is, aki rengeteget köszönhet az ír trénernek.

Történt ugyanis, hogy a 2024-25-ös szezonban hiába kapott 13 percet a PAOK elleni decemberi El-meccsen az akkor 19 éves középpályás, majd készült együtt a felnőttcsapattal a téli szünetben, a klub vissza akarta őt küldeni a Soroksárba. Ezt azonban nem engedte Keane.

"Most egy kicsit elérzékenyülök, mert egy évvel ezelőtt La Mangában, ahonnan most hazajöttünk, azt mondták nekem, hogy Alex megy a második csapatba. Két nap után azt mondtam: »Nem, marad.« Senki sem látta benne, de én láttam"

- idézte a szakvezetőt az Üllői129.

Az akkori őszi idényt ugyanis az FTC fiókcsapatának számító, NB II-es Soroksárban játszotta végig Tóth (14 alkalommal lépett pályára), de Keane javaslatára végül maradt az A-csapatnál. Itt a kezdőcsapaton keresztül egészen a Bournemouthig vezetett az útja.

Az AFC Bournemouth hivatalos oldalán jelentette be Tóth Alex érkezését.