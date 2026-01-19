Menedszere megtörte a csendet: „Tóth Alex átigazolása bekerül a magyar futball történelem könyveibe!"

„Ami az elmúlt időszakban történik Tóth Alex körül, az bekerül a magyar futball történelem könyveibe, és egy olyan esemény van kibontakozóban, azt elmondhatom, ami megmozgatja, nemcsak az egész magyar piacot, hanem az egész nemzetközi labdarúgást. Nyilván érdekel titeket, hogy mik a részletek, vagy mi várható a következő időszakban, arra azt tudom mondani, hogy figyeljétek a következő 24-48 óra eseményeit"

– tette hozzá Papp.

Monoki Lehel ezután rákérdezett, hogy azok a csapatok, akik felmerültek Tóth Alexszel kapcsolatban, azok helytállóak-e.

„Nagyon sok csapat érdeklődéséről írtak a sajtóban, mind külföldön, mind itthon is, nyilván ilyenkor sok kacsa is felröppen, sok valós, és megalapotott hír is megjelent. Ezeket summázni lehet a következő 24-48 órában."

– hangsúlyozta a játékosügynök.

Szeiler József ezután arra mutatott rá, hogy valószínűleg azért lesz történelmi Tóth Alex átigazolása, mert a Fradi fiatalja lesz a legdrágább magyar játékos, aki eligazol az NB I-ből, 10-12-15 millió euróért. Szeiler ezután azt kérdezte meg Papptól, „hogy esetleg még az is előfordulhat, hogy egy olyan csapat csap le rá, aki a Laziónál vagy a Bournemouthnál is magasabbra taksálnak?"

Papp kitérő választ adott, elmondta, hogy a történelmi aspektust úgy értette, hogy ami az elmúlt 13 hónapban történt Alexszel, ahhoz fogható még nem volt Magyarországon, és ez vetíti előre, hogy ami a következő időszakban vár rá, olyan sem.

A beszélgetés során az is felmerült, hogy hol van most Tóth Alex.

„Nyilván ebben az időtartamban Alex valahol éppen vacsorázik, akár a csapattal, akár egyedül, az is lehet, hogy éppen a mérkőzéseket nézi, és summázza, hiszen a Fantasy League-ben ő is érdekelt. Jó kérdés egyébként, amire most még nem tudunk választ adni, de a közveljőben majd igen"

– húzta alá a magyar játékos képviselője.

Monoki viccesen bedobta, hogy kíváncsi lenne, hogy Tóth Alex most melyik csatornát nézi, hogy a Bournemouth vagy a Lazio meccsére kapcsol-e. Majd rákérdezett arra, hogyan fog telni a magyar játékos következő 24-48 órája.

„Az utolsó lépések, amiket most meg kell tenni, azokat nem tudom elmondani. Azt tudom elmondani, hogy egy hasonló helyzetben egy átigazolásnál, hogy egy játékos alá tudjon írni a leendő klubjához, ahhoz át kell menni egy orvosi vizsgálaton, ezt nyilván meg kell előzze, hogy a klubok egyességre jussanak, azt a szerződést alá kell írnia mind a három félnek, és azt követően, ha van egy sikeres orvosi vizsgálat, akkor a játékos is alá tudja írni a saját szerződését az új klubjával"

– magyarázta el Papp.

Ezután Tóth Alex prefenciái is szóba kerültek

„Én azt gondolom, hogy minden futballistának, úgy neki is az álma a Premier League, vannak azok a napok, amik az álmok valóra válnak. Hogy ez a nap a következő 24-48 órában lesz, vagy egy kicsivel később, azt egyelőre homály fedi szerintem."

– hangsúlyozta Papp.

Monoki Lehel gyorsan rácsatlakozott, és elmondta, hogy Papp huncut mosolyából arra következtet, hogy az álmok azok itt valóra válnak Tóth ügyében.

Amit tudni érdemes még Tóth Alex klubváltásával kapcsolatban

Ahogy korábban már beszámotunk róla, a Ferencváros és az AFC Bournemouth megegyezett egymással Tóth Alex átigazolásával kapcsolatban, a Fradi 20 éves középpályása már el is utazott Angliába egy magángéppel, és át is esett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke hétfőn megerősítette a transzfert, valamint azt is elárulta, mekkora összegért adták el a magyar játékost.

A teljes beszélgetést itt tudod visszanézni.