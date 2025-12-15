Kiderült, mennyire súlyos Szoboszlai Dominik sérülése – ekkor térhet vissza

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni bajnokin szenvedett bokasérülést (lásd a videót itt). A 25 éves játékosnak brutális terhelésben volt része az eddigi szezonban: a magyar középpályás 1433 percet töltött a pályán, nála többet a keretből csak a csapatkapitány, Virgil van Dijk játszott (1440 perc). Ez a sorozatterhelés a legjobbakat sem kíméli, ám a legfrissebb hírek bizakodásra adnak okot.

Videó: ez a szerencsétlen mozdulat vezetett Szoboszlai sérüléséhez – a földet ütötte fájdalmában

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Arne Slot nem titkolta aggodalmát, de kiemelte játékosa mentalitását:

„Dominik bokája sérült meg. Nem festett túl jól, amikor láttam... De hihetetlen mentális ereje van, szóval reménykedjünk a legjobb forgatókönyvben” – nyilatkozta a holland szakember.

Úgy tűnik, a remények beigazolódnak. Az elsődleges orvosi vizsgálatok alapján nem súlyos a sérülés, angol sajtóhírek szerint a szalagok nem szenvedtek maradandó károsodást. Bár a következő napok rehabilitációja döntő lesz, a szakmai stáb jelenleg bizakodó.

A végleges döntés arról, hogy a nélkülözhetetlen középpályás bevethető lesz-e a Tottenham Hotspur elleni, rangadónak ígérkező bajnokin, vélhetően a jövő hét második felében születik meg.

A magyar klasszist szerencsére elkerülték a komolyabb sérülések az elmúlt időszakban. Legutóbb első liverpooli idényében hagyott ki hosszabb időt combhajlító-problémák miatt. Bokasérülései még régebbre datálhatók: Salzburgban egy hónapot, míg Lipcsében 2021-ben mindössze egy hetet kellett kihagynia hasonló okokból. Most minden jel arra mutat, hogy ismét megúszta a hosszabb kényszerpihenőt.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.