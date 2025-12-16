Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Szoboszlai Dominik kihagyhathatja a hétvégi rangadót

A szombaton bokasérülést szenvedett Szoboszlai Dominik kihagyhatja a Liverpool következő bajnoki mérkőzését, amelyet a Vörösök szombaton a Tottenham Hotspur otthonában játszanak.

A Liverpool szurkolói oldalának hétfői beszámolója szerint a sérülés a sűrű menetrend miatt is bekövetkezhetett, és sajnálatosan azelőtt történt, hogy a jövőben ritkábban játszik majd a csapat.

A címvédő Liverpool 2-0-s sikerével zárult Brighton elleni PL-mérkőzésen Szoboszlait ápolni kellett, majd a 83. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző.

"Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!" - fogalmazott a találkozót követően a magyar futballistáról Slot.

A Liverpool a hatodik, a házigazda Tottenham a 11. helyről várja a szombati ütközetet.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

0