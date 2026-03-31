Szoboszlai mezcserélt liverpooli barátjával, majd együtt trécseltek és nevetgéltek a Puskásban + videó

Magyarország vs Görögország
Magyarország
Görögország
Barátságos mérkőzések 1
Szoboszlai Dominik mezcserélt liverpooli barátjával, a jelenleg kölcsönben az AS Romanál játszó Konsztandínosz Cimíkasszal a magyar-görög felkészülési mérkőzés után. A mezcsere után azonban nem ért véget a nagy találkozás, az öltöző folyosón Szoboszlai és Cimíkasz folytatták a csevelyt, és harmadikként Kerkez Milos is csatlakozott hozzájuk.

A görög Athletiko Tiktok-csatornájára feltöltött videó tanusága szerint a három liverpooli, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Konsztandínosz Cimíkasz kissé fáradtan, de jó hangulatban beszélgettek egymással a Puskás Aréna öltöző folyosóján:

@athletiko.gr

💬😄 Ώρα για catch-up! 🇬🇷🇭🇺 Τσιμίκας, Σομποσλάι και Κέρκεζ βρήκαν λίγο χρόνο να τα πουν! Αποστολή στη Βουδαπέστη: Βασίλης Μοιρώτσος greece💙 #greekfootball #talk tsimikas #szoboszlai

♬ πρωτότυπος ήχος - Athletiko - Athletiko


A keddi magyar-görög felkészülési mérkőzés egyébként 0-0-s döntetlennel zárult. Marco Rossi a mérkőzés után elárulta, hogyan élte meg az írek elleni drámai vereséget. 

