Szoboszlai ravasz nottinghami megmozdulásáról beszélnek Angliában!

A Liverpool a Nottingham Forest otthonába látogatott a Premier League 27. fordulójában vasárnap délután. Arne Slot ezúttal is a kezdőcsapatban szavazott helyet Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, a magyar játékos pedig egy ravasz megmozdulással jelentkezett a 20. percben.

A Nottingham játékosai a 20. percben lerántották Cody Gakpót a liverpooli tizenhatos előterében, ezért Anthony Taylor játékvezető szabadrúgást ítélt a vörösök javára. A szabadrúgást Szoboszlai Dominik végezte el, azonban Morgan Gibbs-White nem adta meg a kilenc métert a magyar játékosnak, ezért a Liverpool nyolcasa a nottinghamiek csapatkapitányába rúgta a labdát, aki ezért sárga lapot kapott a játék késleltetéséért Taylor játékvezetőtől.

Már a 90. percben is kis híján megszerezte a Liverpool a vezetést, Benny Hill-showba illő jelenetek után azonban Mac Allister kezéről vágódott a hálóba a labda.

Korábban már beszámoltunk Szoboszlai Dominik ravasz megmozdulásáról is.



