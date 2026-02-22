Goal.com
C. Kovács Attila

Szoboszlai ravasz nottinghami megmozdulásáról beszélnek Angliában!

Szoboszlai Dominik a Nottingham Forest csapatkapitányának harcolt ki egy sárga lapot roppant fifikás módon.

A Liverpool a Nottingham Forest otthonába látogatott a Premier League 27. fordulójában vasárnap délután. Arne Slot ezúttal is a kezdőcsapatban szavazott helyet Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, a magyar játékos pedig egy ravasz megmozdulással jelentkezett a 20. percben. 

A Nottingham játékosai a 20. percben lerántották Cody Gakpót a liverpooli tizenhatos előterében, ezért Anthony Taylor játékvezető szabadrúgást ítélt a vörösök javára. A szabadrúgást Szoboszlai Dominik végezte el, azonban Morgan Gibbs-White nem adta meg a kilenc métert a magyar játékosnak, ezért a Liverpool nyolcasa a nottinghamiek csapatkapitányába rúgta a labdát, aki ezért sárga lapot kapott a játék késleltetéséért Taylor játékvezetőtől. 

Frissítés!

A mérkőzés tudósítást IDE KATTINTVA találod meg, az összefoglalót pedig IDE KATTINTVA.

Már a 90. percben is kis híján megszerezte a Liverpool a vezetést, Benny Hill-showba illő jelenetek után azonban Mac Allister kezéről vágódott a hálóba a labda

A győztes gólt pedig IDE KATTITVA nézheted vissza. 

Korábban már beszámoltunk Szoboszlai Dominik ravasz megmozdulásáról is.

