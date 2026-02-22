Goal.com
Szoboszlai Mac AllisterStefano RELLANDINI / AFP
C. Kovács Attila

Szoboszlai fantasztikus tekerése után jött a hihetetlen dráma az utolsó percben a Liverpool meccsén + videó

Alexis Mac Allister góljával 1-0-ra nyert a Liverpool a Nottingham Forest ellen a Premier League 27. fordulójában vasárnap délután. A mérkőzés a 97. percben dőlt el, Szoboszlai Dominik beadása után nagy nehezen, de be tudta gyömöszölni a Liverpool a három pontot jelentő győztes gólt. Mutatjuk a részleteket.

A 97. percben Szoboszlai Dominik adta be a labdát a jobb oldali félterületből, amit Virgil van Dijk bólintott vissza, a fejest még Stefan Ortega ki tudta ütni, azonban a labdára pedig Alexis Mac Allister csapott le, és kotorta közvetlen közelről a hálóba (0-1).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Liverpool egy nehéz és küzdelmes mérkőzést húzott be 1-0-ra a Nottingham Forest otthonában. 

Mac Allister találata Szoboszlai pazar beadása után:

A gólt IDE KATTINTVA is vissza tudod nézni.

Csak centiken múlott, hogy Van Dijk nem volt lesen Szoboszlai indításának pillanatában:

A mérkőzés összefoglalóját IDE KATTINTVA, a tudósítást pedig IDE KATTINTVA találod meg. 

Korábban már beszámoltunk Szoboszlai Dominik ravasz megmozdulásáról is.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

