A 97. percben Szoboszlai Dominik adta be a labdát a jobb oldali félterületből, amit Virgil van Dijk bólintott vissza, a fejest még Stefan Ortega ki tudta ütni, azonban a labdára pedig Alexis Mac Allister csapott le, és kotorta közvetlen közelről a hálóba (0-1).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Liverpool egy nehéz és küzdelmes mérkőzést húzott be 1-0-ra a Nottingham Forest otthonában.

Mac Allister találata Szoboszlai pazar beadása után:

A gólt IDE KATTINTVA is vissza tudod nézni.

Csak centiken múlott, hogy Van Dijk nem volt lesen Szoboszlai indításának pillanatában:

A mérkőzés összefoglalóját IDE KATTINTVA, a tudósítást pedig IDE KATTINTVA találod meg.

Korábban már beszámoltunk Szoboszlai Dominik ravasz megmozdulásáról is.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.