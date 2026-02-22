Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet a Nottingham elleni bajnokin, ám az első félidő nem sok jót tartogatott BL-indulást garantáló helyekre hajtó Poolnak.

A bemelegítésnél megsérülő Florian Wirtzre nem számíthatott Arne Slot vezetőedző, aki a német középpályás helyére Curtis Jones-t jelölte, így Szoboszlai a védelem jobb szélén kapott helyet. Legalábbis az első harminc percben, mert a teljesen szervezetlen és széteső futballt látva a holland szakvezető fél óra után váltott, és a magyar válogatott csapatkapitányát vezényelte a pálya tengelyébe. Ekkor már vezethetett volna a sokkal gyorsabban és agresszívabban futballozó hazai együttes, amely az első perctől letámadta ellenfelét, a Liverpool pedig az esetek többségében nem is tudta kihozni a labdát.

A harmadik percben Hudson-Odoi közeli lövésénél Alisson védett nagyot, míg az első félidő végén Anderson tekerése kerülte el a bal felső sarkot. Eközben a vendégek kaput eltaláló lövés nélkül zárták az első játékrészt, ellenben nem akadt olyan pontja a pályának, ahol ne adták volna el a labdát – ebben elsősorban Curtis Jones jeleskedett.

A fordulás után is a hazaiaké volt az első helyzet, Milenkovics hat méterről csúsztatott Van Dijk szorításában a jobb alsó sarok mellé. Ezt követően viszont kezdte átvenni az irányítást és a labdabirtoklási fölényt a vendég együttes, Curtis Jones akár a vezetést is megszerezhette volna, ám kimaradt a ziccer. A rengeteg kemény párharcot, és nagyon kevés helyzetet hozó mérkőzésen Arne Slot cserékkel (Chiesa és Ngumoha) igyekezett felrázni csapatát, és ekkor már az egyre fáradó hazaiak sem erőltették az első félidőben remekül működő letámadást.

Amikor már úgy tűnt, hogy a vendégcsapatnak be kell érnie a gól nélküli döntetlennel, akkor a 89. percben a Pool vezetést szerzett: Ngumoha beadása után Ekitié fejese után Ortega óriási bravúrral védett, a kipattanót Aina próbálta eltakarítani a kapu elől, ám a labda elé ugró Mac Allister testét - mint utóbb kiderült, karját - találta el, a labda pedig a hálóba pattant. A játékvezető gólt ítélt, ám a VAR érvénytelenítette a találatot.

A csattanó azonban még hátravolt: a VAR miatt 5 perces hosszabbítás következett, a 96. percben Szoboszlai ívelte be a labdát, Van Dijk fejelt, a hazaiak kapusa védett, ám a kipattanóra ismét Mac Allister érkezett a leghamarabb, és az argentin világbajnok a léc alá bombázott.

A Pool így az utolsó utáni pillanatban csikarta ki a győzelmet, és kihasználta a Chelsea szombati botlását.

Már a 90. percben is kis híján megszerezte a Liverpool a vezetést, Benny Hill-showba illő jelenetek után azonban Mac Allister kezéről vágódott a hálóba a labda.

