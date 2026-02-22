A Liverpool (42 pont) jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban, három pontra van a biztos Bajnokok Ligája indulást jelentő negyedik (Chelsea, 45 pont), és a vélhetően BL-szereplést jelentő ötödik helytől (Manchester United, 45 pont). Mindez azt jelenti, hogy esetleges Nottingham Forest elleni győzelemmel a vörösök pontszámban utolérhetnék a Chelsea-t és a Manchester Unitedet is.

Hány magyar lesz a Liverpool kezdőcsapatában?

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is várhatóan a kezdőcsapatban kap majd helyet a vasárnap 15 órakor kezdődő összecsapáson.

Cikkünk hamarosan frissül a kezdőcsapatokkal.

