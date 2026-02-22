Goal.com
Live
FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP
GOAL

Nagy csata vár Szoboszlaiékra! Kövesd élőben a Liverpool mérkőzését!

A Liverpool vasárnap délután a Nottingham Forest otthonába látogat a Premier League 27. fordulójában. A Liverpool számára különösen fontos, már-már élet-halál kérdése lenne egy győzelem a Nottingham ellen. Mutatjuk a részleteket.

A Liverpool (42 pont) jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban, három pontra van a biztos Bajnokok Ligája indulást jelentő negyedik (Chelsea, 45 pont), és a vélhetően BL-szereplést jelentő ötödik helytől (Manchester United, 45 pont). Mindez azt jelenti, hogy esetleges Nottingham Forest elleni győzelemmel a vörösök pontszámban utolérhetnék a Chelsea-t és a Manchester Unitedet is. 

Hány magyar lesz a Liverpool kezdőcsapatában?

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is várhatóan a kezdőcsapatban kap majd helyet a vasárnap 15 órakor kezdődő összecsapáson.

Cikkünk hamarosan frissül a kezdőcsapatokkal.

A Nottingham Forest-Liverpool találkozót IDE KATTINTVA élőben követheted.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Anglia 1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0