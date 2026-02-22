A 90. percben egy jobb oldali beadás után először Hugo Ekitiké került halalmas helyzetbe, azonban az ötösről nem tudta befejelni a labdát a hálóba, Stefan Ortega hatalmas bravúrral védett, ezt követően a Ola Aina szeretette volna felszabadítani a gólvonal előtt pattogó labdát, azonban pont Alexis Mac Allistert találta el, akinek az oldaláról/felkarjáról bepattant a játékszer a kapuba Ortega feje fölött.

Azonban Anthony Taylor játékvezető pár perccel később elvette a gólt, mivel a videóbíró úgy ítélte meg, hogy a labda Mac Allister kezét érintette.

Mac Allister meg nem adott gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

Azonban a Liverpool ennek ellenére mégis meg tudta nyerni a találkozót, 7 perccel később Szoboszlai Dominik fantasztikus beadása után Virgil van Dijk bólintott a kapura, Ortega még védeni tudta a holland védő fejesét, azonban Mac Allister lövésénél már a német kapus is tehetetlen volt, így a Liverpool az utolsó utáni pillanatban szerzett góllal tudott nyerni 1-0-ra a Nottingham Forest ellen.

