Goal.com
Live
Szoboszlai Mac AllisterStefano RELLANDINI / AFP
C. Kovács Attila

Videó: Benny Hill-showba illő góllal nyerthetett volna a Liverpool az utolsó percben, de...

Alexis Mac Allister komikus jeleneteket követően megszerezte a vezetést a 90. percben a Nottingham Forest ellen a Premier League 27. fordulójában varásnap délután. Azonban a játékvezető pár perc videózás után elvette a gólt, mivel a labda a Liverpool játékosának kezéről pattant a hálóba. Mutatjuk a részleteket.

A 90. percben egy jobb oldali beadás után először Hugo Ekitiké került halalmas helyzetbe, azonban az ötösről nem tudta befejelni a labdát a hálóba, Stefan Ortega hatalmas bravúrral védett, ezt követően a Ola Aina szeretette volna felszabadítani a gólvonal előtt pattogó labdát, azonban pont Alexis Mac Allistert találta el, akinek az oldaláról/felkarjáról bepattant a játékszer a kapuba Ortega feje fölött. 

Azonban Anthony Taylor játékvezető pár perccel később elvette a gólt, mivel a videóbíró úgy ítélte meg, hogy a labda Mac Allister kezét érintette.

Mac Allister meg nem adott gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

Európa Liga
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
West Ham United crest
West Ham United
WHU

Azonban a Liverpool ennek ellenére mégis meg tudta nyerni a találkozót, 7 perccel később Szoboszlai Dominik fantasztikus beadása után Virgil van Dijk bólintott a kapura, Ortega még védeni tudta a holland védő fejesét, azonban Mac Allister lövésénél már a német kapus is tehetetlen volt, így a Liverpool az utolsó utáni pillanatban szerzett góllal tudott nyerni 1-0-ra a Nottingham Forest ellen.

A mérkőzés összefoglalóját IDE KATTINTVA, a tudósítást pedig IDE KATTINTVA találod meg. 

Korábban már beszámoltunk Szoboszlai Dominik ravasz megmozdulásáról is.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0