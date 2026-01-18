Slot leültette Szoboszlait a hibája után: mi hangozhatott el a négyszemközti beszélgetésen?

Mint ismert, Szoboszlai Dominik óriási hibát vétett a Barnsley elleni FA-kupa mérkőzésen, sarkazni próbált az ötösön, azonban elvétette a labdát, az ellenfél támadója, Adam Phillips pedig lecsapott a váratlan lehetőségre és szépíteni tudott. Ugyan a Liverpool így is 4-1-re nyert a harmadosztályú csapat ellen, ráadásul Szoboszlai Domonik egy bombagóllal is kivette a részét a sikerből. Ennek ellenére a Barnsley vezetőedzője, Conor Hourihane és Arne Slot is kritizálta a magyar játékost felelőtlen megmozdulásáért.

A Liverpool vezetőedzője a lefújást követően elmondta, hogy el fog beszélgetni a 25 éves magyar játékossal, mert ilyet nemcsak meccsen, de még edzésen sem szabad csinálni.

A Match4 Premier League-gel foglalkozó műsorában is szóba került Szoboszlai Dominik hanyag mozdulata, valamint Arne Slot reakciója is. A studióban Monoki Lehel műsorvezető és két szakértő társa, Szeiler József és Sebők Vilmos vitatkoztak össze azon, hogy Szoboszlai miért csinálta azt, amit csinált, és hogy Arne Slotnak el kellene-e beszélgetnie vele.

„Érdemes-e foglalkozni Szoboszlai hibájával, vagy megpróbálta, nem sikerült, kész" – indította el a beszélgetés Monoki Lehel.

Szeiler József szerint olyan szempontból mindenképpen érdemes foglalkozni az üggyel, hogy Slot azt nyilatkozta, hogy elbeszélget a magyar játékossal.

„Jaj, de hagyjuk már ezt, mit beszélget el vele. Domiminik, többet ilyet ne csinálj, vagy mit beszélget el vele?" – szúrt közbe Monoki.

„Azt gondolom, hogy Szoboszlai úgy érzi, hogy élete legjobb formájában, és mi is így látjuk, ilyenkor hajlamos az ember könnyelműségeket csinálni. És szerintem Arne Slot jól csinálta ezt, ezzel a nyilatkozattal lerendezte az ellenfél szurkolóit, négyszemközt pedig elmondta Szoboszlainak, hogy figyelj Doma, meccs közben mindig koncentrálnod kell, ne csinálj ilyet, és ennyi."

– húzta alá Szeiler.

Monoki Lehel azonban továbbra is azon a véleményen volt, hogy szó nélkül kellett volna hagyni az estet:

„Összeröhögnek, többet ilyen nem csinálsz, és kész ennyi a sztori szerintem" – hangsúlyozta a műsorvezető.

„Szerintem azért nem, ennél ebben többet érzek, és nem azért, mert Dominik nem tisztelte volna az ellenfelet, hanem mert a Slot ezt nyilatkozta a mérkőzés után. Mert néha látszik, hogy egy szép megoldásért esetleg lecseréli a hasznosabbat"

– tette hozzá Szeiler.

„Ezt akkor csinálja egy játékos, ha azt érzi, jó értelemben, hogy mindent szabad neki, mert olyan jó formában van, hogy minden össze fog neki jönni, most nem jött össze, ennyi történt"

– zárta le a témát Monoki Lehel.

Szoboszlai Dominik a Burnley elleni 1-1-s döntetlen után elmondta, hogy nem is sarkazás volt a célja hatalmas hibája előtt. A magyar válogatott csapatkapitánya a beszélgetés során a Burnley ellen kihagyott tizenegyesére is kitért.

