Micsoda hiba! Szoboszlai Dominik büntetőt hibázott + videó

A Liverpool szombat délután a Burnleyt fogadta a Premier League 22. fordulójában. Az első félidőben Cody Gakpo buktatása után a Liverpool tizenegyest kapott a 32. percben, amihez Szoboszlai Dominik állt oda. A magyar játékos az Inter elleni BL-meccsen kulcspillanatban volt eredményes a tizenegyespontról, most azonban túlhelyezte a labdát, ami a felső lécen csattant, így maradt a 0-0 az eredményjelzőn.

