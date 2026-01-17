Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Micsoda hiba! Szoboszlai Dominik büntetőt hibázott + videó

Szoboszlai Dominik büntetőt hibázott a Burnley elleni bajnokin. Mutatjuk a részleteket!

A Liverpool szombat délután a Burnleyt fogadta a Premier League 22. fordulójában. Az első félidőben Cody Gakpo buktatása után a Liverpool tizenegyest kapott a 32. percben, amihez Szoboszlai Dominik állt oda. A magyar játékos az Inter elleni BL-meccsen kulcspillanatban volt eredményes a tizenegyespontról, most azonban túlhelyezte a labdát, ami a felső lécen csattant, így maradt a 0-0 az eredményjelzőn. 

Szoboszlai Dominik kihagyott büntetőjét IDE KATTINTVA is visszanézheted. 

A mérkőzés alakulását pedig IDE KATTINTVA élőben követheted.


