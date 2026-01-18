Szoboszlai Dominik megtörte a csendet: megmagyarázta mindkét hibáját!

Szoboszlai Dominik a Sporty TV-nek adott interjút a Burnley elleni mérkőzés után. A Liverpool játékosát először a hétfői, Barnsley elleni hibájáról kérdezték:

„Tanulnunk kell ebből, mindannyiunknak. Sokszor azt gondoljuk egy mérkőzésről, hogy már megnyertük, de a végső sípszóig figyelnünk kell. Nehéz hetem volt, hibáztam a Barnsley ellen, de szerintem nem voltam tiszteletlen. Az Arsenal, a Manchester City vagy a Chelsea ellen ugyanígy próbálnám”

– reagált Conor Hourihane szavaira Szoboszlai, aki hozzátette, hogy nem a sarokkal történő passzolás volt a célja, csupán az ellenfelet akarta becsapni egy megtévesztő, irányváltós mozdulattal.

A Liverpool nyolcasa egyébként hibája ellenére a mérkőzés legjobbjának választották, köszönhetően remek teljesítményének, és nem mellesleg hatalmas bombagóljának.

A 25 éves magyar játékos ezután a Burnley ellen kihagyott tizenegyeséről is szót ejtett:

„Kihagytam a tizenegyest, de ez van, megyek tovább. A következőnél ugyanúgy odaállok, akkor majd berúgom. Mindig sokat gyakoroltam ezeket, ezután sem lesz másképp.”

– hangsúlyozta a magyar válogatott csapatkapitánya.