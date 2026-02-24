Nyilvánosságra hozták a VAR-beszélgetést Szoboszlai kiállítása után

Kikerült a játékvezető és a VAR közötti hanganyag a Manchester City liverpooli mérkőzésének vitatott jelenetéről, amikor érvénytelenítették a vendégek harmadik gólját, és kiállították Szoboszlai Dominikot.

Az összecsapás drámai fordulatokat hozott az Anfielden. A magyar középpályás egy távoli szabadrúgással szerzett vezetést, később Bernardo Silva egyenlített, majd Erling Haaland a hosszabbításban értékesített büntetővel fordította meg a meccset.

A hajrában úgy tűnt, végleg eldől a találkozó: Rayan Cherki az üres kapuba gurított, miután Alisson is előre ment egy pontrúgásnál. A labda felé igyekezve Szoboszlai és Haaland egymással küzdött, mindketten a földre kerültek, a labda pedig a hálóba csorgott.

Sokan azt hitték, a találat érvényes lesz, ám a játékvezetők hosszasan elemezték az esetet, végül érvénytelenítették a gólt, Szoboszlait pedig kiállították.

Ez hangzott el a VAR-szobában

A most nyilvánosságra hozott felvételen a VAR-szobában ülő John Brooks így fogalmazott:

„Egyértelmű szabálytalanság történt a védő ellen, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül… Haalanddal szemben is volt egy szabálytalanság, ami miatt nem tudott a labdához jutni.”

Craig Pawson játékvezető erre azt válaszolta, hogy az első esetnél előnyszabályt alkalmazott. Brooks azonban jelezte: nem lehet egyszerre előnyt adni és figyelmen kívül hagyni a második, egyértelmű visszahúzást.

Miután Pawson elismerte, hogy a második szabálytalanságot nem látta, végül visszavonta a gólt és kiállította Szoboszlait.

Howard Webb magyarázata

A Premier League játékvezetői testületének vezetője, Howard Webb a döntést így indokolta:

Szerinte a labda azért jutott a kapuba, mert Haaland visszahúzta Szoboszlait, így a magyar játékos nem tudott tisztázni. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért a találat nem maradhatott érvényben.

Ugyanakkor az eset elején Szoboszlai is szabálytalankodott Haalanddal szemben. Mivel ez a tizenhatoson kívül történt, és nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg, szabadrúgás és piros lap járt érte.

Webb szerint a játékvezetők a VAR segítségével végül a „helyes döntést” hozták meg, még ha a jelenet elsőre zavarosnak is tűnt.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.