Szoboszlai Dominik Varga BarnabásNSO/Koncz Márton
C. Kovács Attila

Szoboszlai felkerült a címlapokra, a magyar válogatott játékosa Görögországban folytatja!

Az egyik görög lap döbbenetes hibát vétett, összekeverte az AEK Athénba tartó Varga Barnabást és Szoboszlai Dominikot. Ráadásul kétszer is...

Görög sajtóhírek szerint Varga Barnabás szinte biztosan az AEK Athénban folytatja a pályafutását, a Ferencváros csatára 4,5 millió euróért cserében igazol a görög csapathoz. A hír nemcsak a magyar, de a görög sajtóban is végifutott a héten, azonban az egyik görög lap egy roppant kínos hibát vétett, összekeverte a Vargát Szoboszlai Dominikkal – szúrta ki a Magyar Nemzet

Óriási hibát vétettek a görögök

A Paixebala.gr sportlap a Vargáról készült anyagában nem a Fradi támadóját, hanem Szoboszlait tette a borítóképre. Valószínűleg az zavarta meg a görögöket, hogy Szoboszlai Dominik felvette Varga mezét, miután a csatár horrorsérülést szenvedett, és az eszméletét is elveszítette a skótok elleni Eb-mérkőzésen.

kép

Viszont az egyedi címlapra is Szoboszlai került...
kép

Reméljük előbb-utóbb rájönnek a görög kollégák, hogy összekeverték a két játékost. 
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0