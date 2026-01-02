Szoboszlai felkerült a címlapokra, a magyar válogatott játékosa Görögországban folytatja!

Görög sajtóhírek szerint Varga Barnabás szinte biztosan az AEK Athénban folytatja a pályafutását, a Ferencváros csatára 4,5 millió euróért cserében igazol a görög csapathoz. A hír nemcsak a magyar, de a görög sajtóban is végifutott a héten, azonban az egyik görög lap egy roppant kínos hibát vétett, összekeverte a Vargát Szoboszlai Dominikkal – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Óriási hibát vétettek a görögök

A Paixebala.gr sportlap a Vargáról készült anyagában nem a Fradi támadóját, hanem Szoboszlait tette a borítóképre. Valószínűleg az zavarta meg a görögöket, hogy Szoboszlai Dominik felvette Varga mezét, miután a csatár horrorsérülést szenvedett, és az eszméletét is elveszítette a skótok elleni Eb-mérkőzésen.

Viszont az egyedi címlapra is Szoboszlai került...Reméljük előbb-utóbb rájönnek a görög kollégák, hogy összekeverték a két játékost.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.