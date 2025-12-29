Újabb külföldi érdeklődő jelent meg Varga Barnabás körül

A Nemzeti Sport értesülései szerint komoly érdeklődés mutatkozik külföldről a Ferencváros magyar válogatott támadója, Varga Barnabás iránt. A görög információk alapján a helyi élvonal jelenlegi listavezetője, az AEK Athén figyeli a csatár helyzetét.

Varga esetleges klubváltása nem új téma a hazai futballban. Már decemberben is felmerült, hogy a Ferencváros nyitott lehet az eladására, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte. A mostani hírek szerint ez az ajánlat akár Görögországból is befuthat.

A Nemzeti Sport szerint az AEK Athén – amely az alapszakaszt a harmadik helyen zárta, és bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe – komolyan számolna a magyar válogatott csatárral. Az athéni együttes vezetőedzője Marko Nikolics, aki korábban a Videoton FC Fehérvárt is irányította.

Az AEK és a magyar futball kapcsolata nem előzmény nélküli: korábban Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián is viselte a klub mezét, míg edzőként Puskás Ferenc is dolgozott Athénban. Bár Puskás anyagi viták miatt az idény vége előtt távozott, a csapat az 1978–79-es szezonban végül bajnoki címet ünnepelhetett.

A 31 éves Varga Barnabás a mostani idényben kiváló formát mutat: eddig 20 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott. A Transfermarkt jelenleg 3 millió euróra becsüli az értékét, szerződése pedig 2027 nyaráig köti a Ferencvároshoz, amelyik több kulcsjátékosát is elveszítheti a télen.

