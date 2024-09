BL: Nézd vissza Szoboszlai Dominik mesteri sakk-matt gólját az AC Milan ellen! – VIDEÓ

AC Milan vs Liverpool

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Liverpool az AC Milan otthonába látogatott a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában.

2–1-s angol előnynél a 67. percben Szoboszlai Dominik indította egy csodálatos passzal Cody Gakpót, aki egy remek labdavezetés után kiválóan adta vissza a labdát a feladó magyar játékosnak, aki egy hanyag mozdulattal passzolta a hálóba a labdát. 1–3.

A cikk lejjebb folytatódik







Mivel a Liverpool az előző szezonban nem jutott be a Bajnokok Ligájába, hanem csak az Európa-ligába kvalifikálta magát, ezért a Szoboszlainak ez volt az első liverpooli gólja a BL-ben, ráadásul a 23 éves játékos a most futó idényben is először talált a kapuba.

Érkekesség, hogy Ange Slot vezetőedző pont a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón kritizálta a magyar középpályást, amiért nem szerez elég gólt, és nem alakít ki elég helyzetet.

A magyar támadó gólját IDE KATTINTVA és IDE KATTINTVA is visszanézheted.

Szoboszlai Dominik találata:

Bajnokok Ligája főtábla, első forduló

AC Milan–Liverpool 1–3 (80 perc játék után)

gólszerző: Pulisic (3.), illetve Konaté (23.), Van Dijk (41.), Szoboszlai (67.)