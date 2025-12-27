Az egész ország Vargáért aggódott – a sportjogász szerint jogilag nem lehet szó nélkül hagyni a horrorsérülést

Mi történt?

Varga Barnabás a magyar-skót (1–0) csoportmérkőzésen egy beívelést követően ütközött a skót kapussal, Angus Gunnal, és még a levegőben elveszítette az eszméletét. Hosszas ápolást követően stabil állapotban szállították kórházba, többszörös arccsonttöréssel és agyrázkódással is. A Ferencváros támadója az esetet követően sikeres műtéten esett át, szerdán pedig elhagyta a stuttgarti kórházat és hazautazott Magyarországra.

Varga szűk két hónap után, augusztus 17-én tért vissza egy Újpest elleni 1-0-s győzelem alkalmával.

Megszólalt a sportjogász Varga Barnabás horrorsérüléséről: „jogilag nem lenne szabad elengedni a történteket”

A sportjogász szerint Vargát kiütötték, és ezt jogilag nem szabadna elengedni

Dr. Nagy Zsigmond sportjogász, a Sportjus társaság elnöke az eset után azt mondta, szerinte jogilag semmiképpen sem szabadna elengedni a történteket, márcsak a Varga Barnabásról váró hosszú kihagyás miatt sem.

„Látszik, hogy a két skót védő közrefogja, és a kapus irányába taszítja a csatárunkat. Az ellenkező oldalról érkező kapus pedig jobb kézzel próbálja kiöklözni a labdát, a bal könyökével pedig konkrétan kiütötte a szerencsétlen játékost. Úgy gondolom, ebben a helyzetben a bírók hibáztak. A szabálykönyv alapján megvan a lehetőség, a jogi alap, hogy adott helyzetben egy rendkívül durva játékossal szemben eljárjanak. Ebben a szituációban ennek kellett volna történnie.”

Dr. Nagy Zsigmond arra is kitért, hogy az UEFA nagyon sok esetben rendkívül szenzitív, felhívja a figyelmet a szabályai betartására, szankcionál, joggal.

„Ebben a helyzetben hallgatnak. Fejet ért ütés. Ez az ökölvívásban elmegy, labdarúgásban semmiképp. Tudom, vannak olyan vélemények, hogy ez összességében balesetnek tekinthető, mivel labdára irányult a kapus mozgása, de a kapus védettsége akkor áll fent, ha a labda a birtokában van”

– elemezte a helyzetet a szakjogász.

A Sportjus társaság az esetet követően Facebookon is hosszabban elemezte a helyzetet:

Bizonyos, hogy az MLSZ szakemberei, elsősorban jogászai meghozzák a szükséges döntéseket és megteszik a szakmai lépéseket a kiváló játékos és a magyar labdarúgás védelme érdekében. Sport nem lehet az erőszak tere, és nem veszélyeztetheti a résztvevők testi épségét semmilyen formában. Mint kívülálló, de a sportjoghoz talán értő szakemberek, úgy tűnik, hogy érdemes az estet röviden, a látottak alapján elemezni, illetve esetleges jogi konklúzióira rámutatni. Az AP hírügynökség fotósa Matthias Schrader által készített kép rendkívül beszédes és a jogi tényállás alapjaként szolgálhat. A skót kapus jobb kezével a labdát öklözi, míg a bal könyökével a kiváló csatárunkat konkrétan „kiüti”, egy „kickboxos”, vagy akár mondhatnánk, „Muay Thai harcos” módjára. Mindeközben, kettő skót védő közre fogja, és a saját kapusukra taszítja Barnabást, hatalmas ellenerőt kifejtve, amely következtében a kapus könyöközése még fokozottabb erőt kap, és még durvábban landol a magyar csatár arccsontján. Jogi értelemben a játéktéri cselekmények és történesek minősítése, megítélése elsősorban és kiemelten a mérkőzést vezető bírók kötelezettsége és felelőssége is egyben. Büntető rúgást a vezető bíró nem ítélt, de az UEFA fegyelmi szabályzata tárgyilagos és egyértelmű. A 15. cikkely a játékosok és hivatalos személyek által elkövetett szabálysértéseket rögzíti. A 15. cikkely a. ii. pontja értelmében fegyelmi vétségnek minősül a „durva játék”, amelyet az UEFA eltiltással szankcionál. Sőt, a 15. cikkely d. pontja szerint a „súlyosan durva játék” minősített tényállása hosszabb eltiltással fenyegetett. A durva játék súlyosabb formája a „másik játékos ellen, vagy kárára elkövetett erőszak”, amely ugyancsak önálló fegyelmi tényállás az UEFA hatályos fegyelmi szabályzata szerint. Az idézett kép alapján joggal feltételezhető, és sajnos úgy is tűnik, hogy mind a skót kapus, mind a skót védők fegyelmi vétséget követtek el Varga Barnabás kárára, legalábbis a „durva játék”, de pontosabb bizonyítást követően, akár a „játékos elleni erőszak” fegyelmi vétség elkövetésével. A magyar csatár ellen elkövetett durva, súlyos sérülést okozó eset, bízzunk benne, nem marad számonkérés nélkül, amely különösen azért is lényeges, mivel, ha Barnabás profi sportolóként nem tud hosszabb ideig visszatérni, akár gazdaságilag ellehetetlenülhet, és súlyos anyagi kárt kell elszenvednie a sérülésén felül. Az okozott kár reparációjára, azaz potenciális kártérítésre az elkövetőek fegyelmi vétségének megállapítása tudja megnyitni az utat. Röviden, úgy tűnik, hogy a magyar labdarúgás jogvédelmén túl, a játékos jogi státusza és gazdasági érdekeltsége is azt kívánja, hogy a skót elkövetőek ellen szükségesnek és indokoltnak tűnik fegyelmi eljárást indítani, amely indítvány, kérelem benyújtására az MLSZ jogosult, de, saját hatáskörében, mint diszkrecionális jog, a fegyelmi eljárást az UEFA is elrendelheti. Bízzunk az UEFA bölcs és jogi értelemben helyes döntésében és Varga Barnabás mihamarabbi visszatérésben!

Arról nincsenek információink, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség megtette-e a szükséges lépéseket az ügyben, azonban az esetről azóta sem hallani, így valószínűleg jogi szempontból elsikkadt az eset.

