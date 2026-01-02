Amikor először robbant az Anfield: Nézd vissza Szoboszlai Dominik első gólját a Liverpoolban!

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán, 70 millió euróért cserébe igazolt az RB Leipzigtól a Liverpoolhoz. Nem is kellett sokat várni a magyar válogatott játékos első góljára, a negyedik bajnokin meg is tört a jég.

Szoboszlai Dominik az Aston Villa elleni hazai bajnoki szerezte meg első liverpooli gólját, egy jobb oldali szöglet utáni lecsorgót lőtt be dropból a kapu jobb oldalába, mindezt a rosszabbik, bal lábával.

Szoboszlai gólja minden kameraállásból:

A videó itt is megtekinthető.

Szoboszlai Dominik nem állt meg egy gólnál

Szoboszlai Dominik első gólját további 19 követte. Ha a közelmúltat vesszük gorcső alá, a magyar középpályás betalált többek között a Leeds United és az Inter ellen is – utóbbi győztes gól volt.

A 25 éves magyar játékos nem az első gólját szerezte a legendás San Siróban, 2024-ben gyerekkori kedvenc csapata, az AC Milan kapuját is bevette Milánóban.

Szoboszlai az Aston Villa ellen szerzett gólja után nem sokkal a Leicester ellen is gólt szerzett.

A magyar válogatott csapatkapitánya 2024 novemberében a Southampton kapuját is bevette, és nem akárhogyan.

Szoboszlai Dominik 20 góljába nem számítanak bele a felkészülési mérkőzéseken szerzett góljai, pedig korábban betalált a Real Betis elleni barátságos meccsen, még 2024 nyarán.