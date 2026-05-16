Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 4-2-s vereséget szenvedett az Aston Villa otthonában a Premier League 37. fordulójának péntek esti mérkőzésén.

Szoboszlai Dominik a Liverpool mindkét góljából tevékeny részt vállalt, ugyanis mindkétszer a magyar középpályás adta a gólpasszt Virgil van Dijknak.

Szoboszlai hibázott, úgy járt mint Steven Gerrard

Azonban Szoboszlai gólpasszai ellenére csalódott lehet, ugyanis a Liverpool kikapott, a magyar játékos pedig hatalmasat hibázott az Aston Villa második gólja előtt az 58. percben.

Egy bedobás utáni szituációban elcsúszott a vizes talajon, amit Morgan Rogers gyorsan kihasznált, aki a megkaparintott labdát köszönte szépen, és Ollie Watkins elé tálalta, aki nem hibázott, ezzel pedig az Aston Villa ismét megszerezte a vezetést.

Steven Gerrard ikonikussá vált elcsúszása 2014 tavaszán a Chelsea elleni bajnokin, ami a Liverpool bajnoki címébe került:

Szoboszlai bocsánatot kért a Liverpool szurkolóktól

A 25 éves magyar játékos a lefújást követően bocsánatot kért azoktól a szurkolóktól, akik Birminghambe is elkísérték a Liverpoolt:

A Liverpool BL-szereplése továbbra sem biztos

Ezzel 4-2 sikerrel a birminghamiek biztosan ott lesznek a BL-ben, de a Liverpoolnak is a saját kezében marad a sorsa. Ha az utolsó körben megveri a Brentfordot, akkor az AFC Bournemouth mérkőzéseitől függetlenül bejut a legrangosabb európai kupasorozatba.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.