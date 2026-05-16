Szoboszlai Dominik
C. Kovács Attila

Szoboszlai akkorát hibázott, mint Gerrard, bocsánatot kért a hibája után + videó

Szoboszlai Dominik ugyan két gólpasszt adott a Liverpool Aston Villa elleni bajnokiján, mégsem lehet maradéktalanul elégedett pénteki teljesítményével, ugyanis a második Aston Villa találat előtt elcsúszott, pont úgy, ahogy Steven Gerrard is 2014 tavaszán a Chelsea elleni sorsdöntő bajnokin. Mindkét liverpooli nyolcas hibája sokba került a klubnak, ugyanis Gerrard elcsúszása a Liverpool bajnoki címébe, Szoboszlaié pedig extrém esetben a Liverpool BL-szereplésébe kerülhet. Szoboszlai a lefújást követően elnézést kért hibája miatt a Birminghambe utazó Liverpool szurkolóktól. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 4-2-s vereséget szenvedett az Aston Villa otthonában a Premier League 37. fordulójának péntek esti mérkőzésén. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool mindkét góljából tevékeny részt vállalt, ugyanis mindkétszer a magyar középpályás adta a gólpasszt Virgil van Dijknak. 

Szoboszlai hibázott, úgy járt mint Steven Gerrard

Azonban Szoboszlai gólpasszai ellenére csalódott lehet, ugyanis a Liverpool kikapott, a magyar játékos pedig hatalmasat hibázott az Aston Villa második gólja előtt az 58. percben. 

Egy bedobás utáni szituációban elcsúszott a vizes talajon, amit Morgan Rogers gyorsan kihasznált, aki a megkaparintott labdát köszönte szépen, és Ollie Watkins elé tálalta, aki nem hibázott, ezzel pedig az Aston Villa ismét megszerezte a vezetést.

Steven Gerrard ikonikussá vált elcsúszása 2014 tavaszán a Chelsea elleni bajnokin, ami a Liverpool bajnoki címébe került:

Szoboszlai bocsánatot kért a Liverpool szurkolóktól

A 25 éves magyar játékos a lefújást követően bocsánatot kért azoktól a szurkolóktól, akik Birminghambe is elkísérték a Liverpoolt:

A Liverpool BL-szereplése továbbra sem biztos

Ezzel 4-2 sikerrel a birminghamiek biztosan ott lesznek a BL-ben, de a Liverpoolnak is a saját kezében marad a sorsa. Ha az utolsó körben megveri a Brentfordot, akkor az AFC Bournemouth mérkőzéseitől függetlenül bejut a legrangosabb európai kupasorozatba.


