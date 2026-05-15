Bózsik Tamás

Zsinóron húzták! Szoboszlai Dominik tökéletes íveléséből egyenlített a Liverpool + VIDEÓ

Aston Villa vs Liverpool
1-0-s hátrányból vágott neki az Aston Villa elleni Premier League-mérkőzés második félidejének a Liverpool. Igaz, nem sokáig maradt gól nélkül Arne Slot csapata, mert jött Szoboszlai Dominik, aki tökéletes labdát adott Virgil van Dijknek!

Az 52. percben szabadrúgáshoz készülődött a Liverpool, amit szokás szerint Szoboszlai végzett el. A magyar válogatott csapatkapitányának labdáját szinte zsinóron húzták a hosszú oldalra, ahol Virgil van Dijk érkezett, és a hálóba bólintott. 

Ez volt Szoboszlainak a hatodik gólpassza az angol élvonal idei kiírásában.

