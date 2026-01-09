Ismét megjelentek Facebookon azok a fizetett hirdetések, amelyek Szoboszlai Dominik nevével próbálnak eladni egy online kaszinót. Egy olyan online kaszinót, amihez a Liverpool magyar játékosának semmi köze.

Mint ismert, 2024 augusztusában már történt hasonló eset, akkor a csalók Facebook-álprofilokat is létrehoztak, hogy népszerűsítsék kaszinójukat. A kamu profilok pedig hamis történetekkel próbálták rávenni az embereket, hogy töltsék le az alkalmazást, és játszanak az online kaszinón, hiszen a meggazdagodás garantált...

Akkor Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting tulajdonosa az Indexnek elmondta, hogy megtették a szükséges jogi lépéseket, nem sokkal később pedig a hamis oldalak eltűntek, a fizetett hirdetéseket leállították.

Azt hihettük, hogy 2024 nyarán a történet lezárult, azonban a Szoboszlai nevével és arcképével visszaélő online kaszinó csütörtök 17 órakor ismét megjelent a Facebookon.

Az online kaszinó egyelőre nem kínál mesés meggazdagodást, mint korábban, csak extrém bónuszokkal próbálja magához csábítani a gyanútlan fogadókat, viszont érdemes lesz vigyázni, mivel előbb-utóbb ismét feltűnhetnek az álprofilok, olyan hamis történetekkel, amelyekkel arra akarják rávenni az olvasókat, hogy töltsék le az alkalmazást.

Az elmúlt napok igencsak mozgalmasan alakultak Szoboszlai Dominik életében. A magyar játéko először interjút adott a Sky Sportsnak, ahol többek között kemény üzenetet fogalmazott meg az Arsenallal szemben. Azoknak az Ágyúsoknak, akik korábban a leigzaolásával is kacérkodtak. Majd interjút adott a liverpooli klubhonlapnak is, ahol arról is mesélt, hogy lenne-e a vörösök csapatkapitánya. Végül Szoboszlai a Spíler TV kamerái elé is leült, ahol a 2025-ös évéről és a Liverpool bajnoki esélyeiről is beszélt.