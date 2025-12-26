Ezért volt tiltólistán Szoboszlai Dominik Jürgen Kloppnál

Jürgen Klopp a 2023/24-es idényben irányította utoljára a Liverpoolt, mielőtt kilenc év után távozott volna a vörösöktől. A német vezetőedzőnek volt egy szigorú szabálya: azok a játékosok, akik nem nyertek még semmit a klubbal, nem érinthették meg a legendás „This is Anfield” feliratot az Anfield Stadion játékoskijáróban.

Jürgen Klopp megtiltotta Szoboszlai Dominiknak, hogy megérintse az ikonikus „This is Anfield” feliratot

Tíz játékosnak volt tilos megérintenie a táblát

A 2023/24-es idénynek úgy indult neki a Liverpool, hogy tíz játékos volt a keretben, akik még nem ünnepelhettek trófeát a vörösökkel – a 2023 nyarán Liverpoolba igazoló Szoboszlai Dominik is ehhez a csoporthoz tartozott. A magyar játékos mellett Alexis Mac Allister, Darwin Núnez, Cody Gakpo, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Ryan Gravenberch, Ben Doak, Jarell Quansah és Conor Bradley sem nyertek még semmit a klubbal a 2023/24-es idényig.

Ám a 2024 február 25-én rendezett Chelsea ellen megnyert Ligakupa-döntővel minden megváltozott, hiszen a sérülésektől megtizedelt Liverpool behúzta a finálét. Ha ez még nem lenne elég, Júrgen Klopp távozása után a vörösök Arne Slot vezetésével a 2024/25-ös idényben bajnoki címet is nyertek, így Szoboszlai Dominik és társai most már akkor és úgy érintik meg az ikonikus „This is Anfield” feliratot, ahogy és ahányszor csak akarják.

A „This is Anfield" története

A felirat az Anfield Stadion játékoskijárójában található, és a a klub legendás skót trénere, Bill Shankly helyezte ki több mint 50 évvel ezelőtt, még hozzá azért, hogy a tábla mindig emlékleztesse a Mersey-parti játékosokat, melyik csapatért játszanak, valamint tudatosítsa az ellenfelekben, hogy melyik csapattal is néznek farkasszemet.

Az évtizedek során kialakult hagyományok szerint a klub játékosai kifele menet rituálisan megérintik ezt a táblát – így hangolódva az előttük álló mérkőzésre.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.