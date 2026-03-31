A szlovákok is kiütötték az ezer sebből vérző Romániát!

Két csalódott válogatott találkozott egymással kedd este a pozsonyi Tehelné pole stadionban. Románia Törökországtól szenvedett 1-0-s vereséget a csütörtök kora esti vb-pótselejtezőn, Szlovákia pedig hatalmas meglepetésre Pozsonyban kapott ki 4-3-ra Koszovótól, szintén csütörtökön.

A világbajnoki pótselejtezők elődöntőjében elszenvedett vereségek mindkét válogatott számára azt jelentették, hogy nem lehetnek ott a keddi döntőkben, és nem harcolhatják már ki a 2026-os vb-kvalifikációt.

A románok önmegsemmisítő üzemmódba kapcsoltak

A csalódott csapatok összecsapását a szlovákok kezdték jobban, akik a 7. percben Daniel Birligea öngóljával hamar meg is szerezték a vezetést.

A második félidő első percében Stanislav Lobotka passza után David Strelec is betalált, ezzel beállítva a 2-0-s végeredményt.

