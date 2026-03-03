A GOAL feburár elsején exkluzív információinak köszönhetően elsőként számolt be arról, hogy a Liverpool felvette a kapcsolatot Sallai Rolanddal, és hogy a vörösök szeretnék leigazolni a magyar válogatott játékost. Ezt később Sallai Roland édesapja, Sallai Tibor is megerősítette.

A transzfer végül azonban nem jött össze, mivel a Liverpool végül úgy döntött, hogy nem a jobbhátvéd poszt a legégetőbb probléma, Szoboszlai Dominik úgyis megfelelően ellátja a sérülés miatt kidőlt Conor Bradley és Jeremie Frimpong pótlását. Így a vösörök végül egy belső védő, Jeremy Jacquet leigazolása mellett döntöttek.

Mi történt Jacquet-val?

Jacquet-t ugyan február másodikán bemutatta a Liverpool, azonban a 20 éves szuperheteség az idény hátralévő részében nevelőegyesületénél, a Rennesnél maradt, hogy fizikatilag felkészülhessen a Premier League-re. Azonban a liverpool terve már február hetedikén kudarcba fulladt, ugyanis Jacquet olyan súlyos sérülést szenvedett a Lens elleni bajnokin, hogy végül meg kellett műteni.

A Rennes március harmdikán hivatalos felületein erősítette meg, hogy 20 éves belső védőt a napokban megműtik. A középső hátvéd ebben az idényben már nem lép pályára.

Sallai liverpooli szerződése még mindig terítéken van

A Liverpool ugyan végül Jacquet mellett döntött, azonban továbbra is terítéken van a magyar válogatott játékos Liverpoolba szerződése. Sallai Tibor elmondása szerint fia még mindig kapcsolatban van a Liverpoollal – és más klubokkal is –, így nem kizárt, hogy a nyáron mégis távozik a Galatasaraytól. Főleg, ha jó teljesítménnyel rukkol elő a két csapat márciusi Bajnokok Ligája mérkőzésein.

Sallai játéka sérülés miatt bizonytalan a Liverpool ellen

Sallainak ehhez azonban időben fel kell épülnie sérüléséből, amire azonban a Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk szerint minden esélye megvan.

Február elsején arról is beszámoltunk, hogy Sallai Roland először az őszi BL-mérkőzésen hívta fel magára a Liverpool figyelmét, ezért is lenne fontos, hogy a 28 éves játékos játszon a BL-nyolcaddöntőben, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.



