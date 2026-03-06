A Givemesport.com vezető újságírója, Ben Jacobs információi szerint a Tottenham Hotspur vezetőgése Igor Tudor kirúgását fontolgatja a Crystal Palace elleni 3-1-s hazai vereség után. Az angol sportújságíró úgy értesült, hogy a nyáron Roberto De Zerbi és Mauricio Pochettino lehetnek a Spurs első számú jelöltjei, de a Sarkantyúsok Robbie Keane edzői munkáját is figyelemmel kísérik a Ferencvárosnál.

Így ha a Spurs vezetősége a februárban Thomas Frank helyére kinevezett Igor Tudor kirúgása mellett döntene, akkor az észak-londoniak ismét bepróbálkoznának Robbie Keane elcsábításával.

Februárban már tárgyalt a Tottenham és Keane

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Thomas Frank kirúgása előtt a Tottenham már felvette a kapcsolatot az ír edzővel, aki azonban nemet mondott egykori klubja megkeresésére, mondván, nem akar ideiglenes vezetőedző lenni. A Spurs ezután döntött Tudor kinevezése mellett.

Állítólag a Spurs ismét csak ideiglenes vezetőedzőnek nevezné Keane-t, így nagy esély van, hogy az ír szakember ismét nemet mond a felkérésre.

Robbie Keane-t folyamatosan megmentőként hirdeti az angol sajtó

Nyilván érdemes fenntartásokkal kezelni a Robbie Keane távozásával kapcsolatos híreket, hiszen az angol sajtó az elmúlt hónapokban a Wolverhamptonnal, a Celtic-kel, a Tottenham Hotspur-rel és legutóbb a Crystal Palace-szal is szóba hozta a Ferencváros vezetőedzőjét, aki azonban egyelőre kitart a zöld-fehérek mellett.





