Goal.com
Live
vinicius(C)Getty Images

Vinícius Júnior nem utazik Mallorcára, kényszerűségből alakul át a Real Madrid csatársora a Bayern elleni rangadó előtt

Real Madrid
Vinicius Junior

A Real Madrid háza táján minden szem a jövő keddi, Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőre szegeződik, ám a „főpróba” előtt váratlan akadályba ütközött Arbeola. A habfehérek szombati, Mallorca elleni bajnokiján ugyanis nem lép pályára a csapat egyik legfontosabb láncszeme, Vinícius Júnior.

Kimerültség a háttérben – Vinícius a regenerációt választotta

A spanyol Marca legfrissebb értesülései szerint a brazil válogatott támadó nem szenvedett klasszikus izomsérülést, azonban a szervezete a "piros zónába" került. Vinícius az elmúlt időszakban elképesztő terhelést kapott: a tavaly nyári klubvilágbajnokság óta lejátszott 57 tétmérkőzésből 55-ön szerepelt, ami súlyos kimerültséghez vezetett.

Bár a klub vezetése pihenőt ajánlott neki, Vinícius pénteken megjelent a Valdebebas edzőközpontban, ám nem csatlakozott a társaihoz az edzésen. Ehelyett egy speciális rehabilitációs tervet követett, amely fizikoterápiás kezeléseket és regenerációs gyakorlatokat tartalmazott. A szakmai stáb és az orvosi csapat egyetértett abban, hogy a játékos egészsége és a Bajnokok Ligája-menetelés érdekében a legbölcsebb döntés, ha szombaton Madridban marad.

Ibrahim Díaz bizonyíthat Mbappé oldalán

Vinícius hiányában Arbeloa egy izgalmas, marokkói-francia duónak szavaz bizalmat a támadósorban. Ibrahim Díaz, aki idén már többször bizonyította, hogy képes pótolni a hiányzó sztárokat, Kylian Mbappé párjaként rohamozhatja a Mallorca kapuját.

A Marca szerint a Real Madrid az alábbi kezdőcsapattal futhat ki a pályára szombaton (16:15): Lunin – Arnold, Rüdiger, Hoesen, Carreras – Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Ibrahim Díaz, Kylian Mbappé.

A rotáció nem véletlen, hiszen a madridiaknak kulcsfontosságú, hogy frissek maradjanak a jövő heti BL-rangadó előtt. Különösen nehéz helyzetbe hozza a madridi keretet, hogy a keretből továbbra is hiányoznak alapemberek: mint ahogy korábban megírtuk, Thibaut Courtois sérülése továbbra is nehezíti a kapuskérdést.

Primera Division
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR

Fókuszban Kompany Bayernje

A Mallorca elleni összecsapás csupán a bemelegítés a kedd esti (21:00), Santiago Bernabéuban megrendezésre kerülő Bayern München elleni BL-negyeddöntő első felvonására. A bajorok Vincent Kompany irányításával sincsenek könnyű helyzetben, hiszen Harry Kane sérülése és állapota körüli bizonytalanság komoly fejtörést okoz a szakmai stábnak.

Kompany csapata ráadásul egyéb személyi problémákkal és belső kérdőjelekkel is küzd a sorsdöntő összecsapás előtt. Arbeloa tehát kockáztat: pihenteti legnagyobb csillagát a bajnokságban, hogy kedden egy 100%-os állapotban lévő Vinícius Júniorral vághasson vissza a németeknek.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés