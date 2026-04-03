Vinícius Júnior nem utazik Mallorcára, kényszerűségből alakul át a Real Madrid csatársora a Bayern elleni rangadó előtt

Kimerültség a háttérben – Vinícius a regenerációt választotta

A spanyol Marca legfrissebb értesülései szerint a brazil válogatott támadó nem szenvedett klasszikus izomsérülést, azonban a szervezete a "piros zónába" került. Vinícius az elmúlt időszakban elképesztő terhelést kapott: a tavaly nyári klubvilágbajnokság óta lejátszott 57 tétmérkőzésből 55-ön szerepelt, ami súlyos kimerültséghez vezetett.

Bár a klub vezetése pihenőt ajánlott neki, Vinícius pénteken megjelent a Valdebebas edzőközpontban, ám nem csatlakozott a társaihoz az edzésen. Ehelyett egy speciális rehabilitációs tervet követett, amely fizikoterápiás kezeléseket és regenerációs gyakorlatokat tartalmazott. A szakmai stáb és az orvosi csapat egyetértett abban, hogy a játékos egészsége és a Bajnokok Ligája-menetelés érdekében a legbölcsebb döntés, ha szombaton Madridban marad.

Ibrahim Díaz bizonyíthat Mbappé oldalán

Vinícius hiányában Arbeloa egy izgalmas, marokkói-francia duónak szavaz bizalmat a támadósorban. Ibrahim Díaz, aki idén már többször bizonyította, hogy képes pótolni a hiányzó sztárokat, Kylian Mbappé párjaként rohamozhatja a Mallorca kapuját.

A Marca szerint a Real Madrid az alábbi kezdőcsapattal futhat ki a pályára szombaton (16:15): Lunin – Arnold, Rüdiger, Hoesen, Carreras – Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Ibrahim Díaz, Kylian Mbappé.

A rotáció nem véletlen, hiszen a madridiaknak kulcsfontosságú, hogy frissek maradjanak a jövő heti BL-rangadó előtt. Különösen nehéz helyzetbe hozza a madridi keretet, hogy a keretből továbbra is hiányoznak alapemberek: mint ahogy korábban megírtuk, Thibaut Courtois sérülése továbbra is nehezíti a kapuskérdést.

Fókuszban Kompany Bayernje

A Mallorca elleni összecsapás csupán a bemelegítés a kedd esti (21:00), Santiago Bernabéuban megrendezésre kerülő Bayern München elleni BL-negyeddöntő első felvonására. A bajorok Vincent Kompany irányításával sincsenek könnyű helyzetben, hiszen Harry Kane sérülése és állapota körüli bizonytalanság komoly fejtörést okoz a szakmai stábnak.

Kompany csapata ráadásul egyéb személyi problémákkal és belső kérdőjelekkel is küzd a sorsdöntő összecsapás előtt. Arbeloa tehát kockáztat: pihenteti legnagyobb csillagát a bajnokságban, hogy kedden egy 100%-os állapotban lévő Vinícius Júniorral vághasson vissza a németeknek.

