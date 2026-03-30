Az amerikai sportcsatorna értesülése szerint Courtoisra hat hét kényszerpihenő vár, mivel megsérült a jobb combizma. Ez azt jelenti, hogy egyhuzamban hét találkozón sem számíthat a játékára Álvaro Arbeloa vezetőedző.

Ugyanakkor abban reménykedhet a Királyiak egykori hátvédje, hogy a május 10-i Barcelona elleni El Clásicón már a belga hálóőr állhat a csapata kapujában.

Rajta kívül a keresztszalag-szakadást szenvedett Rodrygo, a vádlisérüléssel küszködő Dani Ceballos, valamint az izomsérüléssel bajlódó Eder Millitao sem léphet pályára a bajorok ellen. Franco Mastantuono felépülésének várható időpontját egyelőre homály fedi – írta meg a sportingnews.com.

Ami viszont jó hír a Real háza táján, hogy Ferland Mendy az április 15-i visszavágóra már készen állhat a játékra, ugyanis 10-14 napon belül egészséges lesz – tudta meg az ESPN.

