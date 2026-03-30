Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Egyre több játékos dől ki a Real Madridnál, Thibaut Courtois sem lesz bevethető a Bayern München ellen

T. Courtois
Real Madrid
Primera Division
Bajnokok Ligája

A Real Madrid belga kapusa még a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn sérült meg, azóta az ESPN úgy értesült, hogy nem léphet pályára a Bayern Münchennel szembeni negyeddöntős párharcban sem.

Az amerikai sportcsatorna értesülése szerint Courtoisra hat hét kényszerpihenő vár, mivel megsérült a jobb combizma. Ez azt jelenti, hogy egyhuzamban hét találkozón sem számíthat a játékára Álvaro Arbeloa vezetőedző. 

Ugyanakkor abban reménykedhet a Királyiak egykori hátvédje, hogy a május 10-i Barcelona elleni El Clásicón már a belga hálóőr állhat a csapata kapujában. 

Rajta kívül a keresztszalag-szakadást szenvedett Rodrygo, a vádlisérüléssel küszködő Dani Ceballos, valamint az izomsérüléssel bajlódó Eder Millitao sem léphet pályára a bajorok ellen. Franco Mastantuono felépülésének várható időpontját egyelőre homály fedi – írta meg a sportingnews.com.

Ami viszont jó hír a Real háza táján, hogy Ferland Mendy az április 15-i visszavágóra már készen állhat a játékra, ugyanis 10-14 napon belül egészséges lesz – tudta meg az ESPN.

Arról korábban a GOAL is cikket közölt, hogy a Los Blancos keretét mennyi sérülés sújtotta ebben a szezonban. 

Primera Division
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés