Ki jön a Neuer-éra után?

Az utóbbi hetekben a kapusposzton komoly változások történtek. A Kickerre hivatkozva a tribuna.com közölte, hogy Alexander Nübel - aki jelenleg kölcsönben a VfB Stuttgartnál szerepel - nyíltan beszélt arról, hogy szeretne visszatérni Münchenbe a 2026/27-es szezonra, különösen, ha a klub ikonikus kapusa, Manuel Neuer, befejezi profi pályafutását.

A klub vezetősége azonban nem biztos, hogy szeretné visszavinni Münchenbe Nübelt. A hírek szerint a szerződés felbontása is lehetséges, ha nem illeszkedik a hosszú távú terveikbe. Ez komoly döntéshelyzet elé állítja a bajorokat, hiszen a fiatal tehetség, Jonas Urbig is, erősen pályázik a kezdő szerepre.

Kane a hétvégén biztosan nem, de kedden már talán játszhat

A támadósorban is kérdéses a helyzet. Harry Kane sérülés miatt nem játszott az utóbbi mérkőzéseken. Bár a sérülés nem súlyos, a felépülés ideje mégis bizonytalan. Kane jelenleg Münchenben edz, hogy minél hamarabb visszatérhessen – számolt be róla a Bavarian Football Works.

A klub a közelgő Bajnokok Ligája-meccsekre koncentrál, így Kane állapota kulcsfontosságú a további sikerekhez. A negyeddöntőt Real Madrid ellen, idegenben kezdik.

Laimer szerint „valami különleges” van a csapatban

Ugyanakkor korántsem csak borús az égbolt München felett. Konrad Laimer szerint a csapatban „valami különleges” rejlik. Az osztrák középpályás kiemelte a jó kommunikációt, a kiváló taktikát és a játékosok elkötelezettségét, hozzátéve, hogy a csapat egysége és összhangja a Bayern egyik legnagyobb erőssége.

Összességében a Bayern München egyszerre néz szembe pályán kívüli és azon belüli komoly döntésekkel, miközben a bajnoki cím és a nemzetközi sikerek elérése továbbra is elsődleges célja a klubnak.

