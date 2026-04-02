Aggódhat a Bayern München: Harry Kane játéka kérdéses a Real Madrid elleni BL-csata előtt

Aggodalom

A bajorok feszülten várják a híreket gólvágójuk állapotáról a hétvégi bajnokit megelőzően. A 32 éves támadónak partvonalon kívülről kellett végignéznie, ahogy a "Háromoroszlánosok" 1–0-s vereséget szenvednek Japántól. Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) kezdetben óvatosan fogalmazott, és „elővigyázatosságból” indokolta a csatár mellőzését egy „kisebb sérülés” miatt.

A helyzet azonban Münchenbe való visszatérése után bonyolódni látszik. A német Sky Sports információi szerint Kane fájdalmat érez a bokájában, ami pihentetést igényel, így szinte borítékolható, hogy kihagyja a szombati, Freiburg elleni összecsapást.

Óvintézkedések az angol kapitány körül

Bár az angol válogatott stábja a szünet alatt igyekezett bagatellizálni a sérülést, úgy tűnik hosszabb távú sérülésről lehet szó. Az angol válogatott hivatalos X-csatornáján (korábban Twitter) megjelent közlemény pontosan fogalmazott a csatár állapotáról:

"Harry Kane ma este elővigyázatosságból pihenőt kap, miután az edzésen egy kisebb problémát észlelt, de a kerettel marad további vizsgálatok céljából."

Thomas Tuchel szövetségi kapitány később hozzátette: "Nem vagyok orvosi szakértő, de a mérkőzés utáni felmérés alapján egyikük sem volt alkalmas a játékra, így elengedtük őket. Semmi értelme nem lett volna kockáztatni."

A BL-dicsőség a prioritás

A döntés, miszerint Kane-t pihentetik a Freiburg ellen, egyértelműen taktikai jellegű. A Bayern München fókuszában a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első felvonása áll, amelyet a Bernabéu stadionban rendeznek meg, mindössze három nappal a bajnoki mérkőzés után.

A klubvezetőség mindenáron azt szeretné, ha sztárcsatáruk 100 százalékos állapotban utazna Spanyolországba. Bár a Bayern kilenc ponttal vezeti a Bundesligát és a BL egyik legfőbb esélyese, a bajor klub nem hajlandó kockáztatni egy hosszabb távú kiesést. Uli Hoeneß, a klub tiszteletbeli elnöke nem véletlenül jegyezte meg korábban, hogy Kane „250 millió eurót ér” a csapat számára.

