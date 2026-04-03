A LEGO idén is elkápráztatja a szurkolókat

A világ legnagyobb futballsztárjai most LEGO-minifiguraként térnek vissza a pályára. A dán játékipari óriás nem aprózta el a világbajnokságot megelőzően, és egy komplett minifigura-sorozatot dob piacra a sportág legismertebb neveivel, Cristiano Ronaldóval, Lionel Messivel, Kylian Mbappéval és madridi csapattársával, Vinícius Júniorral – szúrta ki angol kiadásunk.

A LEGO szintet lépett a világbajnokság előtt

A LEGO már korábban is nagyot ment a FIFA-világbajnoki trófea részletgazdag, megépíthető másolatával, de most még magasabb szintre lépett: a világbajnokság legnagyobb sztárjait is minifigurává formálta.

Ronaldót, Messit, Mbappét és Viníciust is megszerezheted

A kollekcióban négy ikon kapott helyet: Ronaldo, Messi, Mbappé és Vinícius. Mindannyian saját válogatottjuk mezében jelennek meg, ráadásul egyedi, személyre szabott talapzaton állnak – Ronaldo például egy „R”, Mbappé pedig egy „M” alakú alapon.

A hangulatot egy látványos teaser videó alapozza meg, amelyben a minifigura-változatok egymással csapnak össze a világbajnoki trófeáért.



Messi és Ronaldo különleges szettet kap a Legótól

A két legnagyobb név, Messi és Ronaldo külön figyelmet kapott: ők úgynevezett „Futball legenda" szetteket is kaptak, amelyek jóval nagyobb, több mint 850 darabból álló modellek. Ezek nemcsak részletesebbek, de különleges pillanatokat is elevenítenek meg.

Ronaldo például megidézheti legendás gólörömét vagy akár egy látványos ollózást, míg Messi a jól ismert, ég felé mutató ünnepléssel vagy egy cselezés közben is kiállítható. A legókhoz egyedi háttér és dísztábla is jár, így inkább gyűjtői darabok, mint klasszikus játékok.

Mikortól lehet megvásárolni őket?

A készletek 2026. május 1-jén kerülnek a boltokba (a különleges Messi „Celebration” szett június 1-től lesz elérhető). Az alap „Football Highlights” modellek ára egységesen 29,99 euró, ami nagyjából 11–12 ezer forint. A nagyobb „Futball legenda” szettek 79,99 euróba, azaz körülbelül 30–32 ezer forintba kerülnek. A csúcsmodell, az 1427 darabos Messi Celebration készlet már komolyabb befektetés: 179 euróért, vagyis nagyjából 70–75 ezer forintért lehet hozzájutni.

Ahogy korábban már beszámoltunk, Cristiano Ronaldo felépült sérüléséből, és akár már a hétvégén visszatérhet a pályára.

