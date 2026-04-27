Kylian Mbappe Real Madrid Champions League 2025-26
Bózsik Tamás

Vége Kylian Mbappé idényének, kitálalt egy belső forrás!

Florentino Pérez klubelnök egyik közeli ismerőse arról nyilatkozott, hogy Kylian Mbappé minden bizonnyal a Real Betis ellen játszotta az utolsó mérkőzését az idei szezonban a klubjában.

Amint arról a GOAL is beszámolt, Kylian Mbappét le kellett cserélni a Real Betis elleni 1–1-re végződő La Liga-mérkőzésen, mert megsérült a bal combhajlítója. Egy, a Florentino Perez klubelnökhöz közel álló forrás, Josep Pedrerol újságíró szerint ezzel akár véget is érhetett a francia támadó idénye. 

"Elmondom, hogy szerintem már nem fog pályára lépni a Real Madridban az idény hátralévő részében" – tudatta a Los Blancosszal kapcsolatban rendre jól értesült Pedrerol

Arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy a nyári világbajnokságra felépül-e a Real Madrid házi gólkirálya. 

Mbappé minden sorozatot figyelembe 41 tétmérkőzésen ugyanennyiszer talált az ellenfelek kapujába, annak ellenére, hogy több alkalommal is térdsérüléssel bajlódott

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

