Vége Kylian Mbappé idényének, kitálalt egy belső forrás!

Amint arról a GOAL is beszámolt, Kylian Mbappét le kellett cserélni a Real Betis elleni 1–1-re végződő La Liga-mérkőzésen, mert megsérült a bal combhajlítója. Egy, a Florentino Perez klubelnökhöz közel álló forrás, Josep Pedrerol újságíró szerint ezzel akár véget is érhetett a francia támadó idénye.

"Elmondom, hogy szerintem már nem fog pályára lépni a Real Madridban az idény hátralévő részében" – tudatta a Los Blancosszal kapcsolatban rendre jól értesült Pedrerol.

Arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy a nyári világbajnokságra felépül-e a Real Madrid házi gólkirálya.

Mbappé minden sorozatot figyelembe 41 tétmérkőzésen ugyanennyiszer talált az ellenfelek kapujába, annak ellenére, hogy több alkalommal is térdsérüléssel bajlódott.

