Kylian Mbappéra kisebb szerep hárulhat a világbajnokságon

Jerome Rothen úgy véli, hogy hiába Mbappé a francia válogatott csapatkapitánya, hiányzik belőle az az ösztönös tehetség, amivel valóban a Les Bleus vezére lehetne a 2026-os világbajnokságon. Sokkal inkább a Real Madrid centerének erősségeire kellene játszania a francia nemzeti együttesnek, amit Ousmane Dembélé és Michael Olise jelenlétében meg is tehetne.

"Amikor látod, hogy milyen játékosok veszik őt körbe, nem lehet azzal a feladattal megbízni Mbappét, hogy ő legyen a vezér – kezdte a PSG korábbi középpályása az RMC Sportnak. – Nem neki kellene lennie a támadások vezetőjének. Ki kell használnunk az erősségeit. Megvan az az előnyünk, hogy van egy hatékony futballistánk, aki rendre beveszi az ellenfelek kapuját. Ezért van itt. De lennie kell egy rendszernek, amit fel kell építenünk körülötte."

Ezután megemlített egy jelentős különbséget Mbappé, illetve Olise és Dembélé között, ami véleménye szerint utóbbi két játékos malmára hajtja a vizet.

"Amikor látod Dembélét vagy Olisét... Amikor csak labdába érnek, az elképesztő! Nem szégyellem kimondani, hogy az, amire Olise és Dembélé képes a labdával, azt Mbappe nem tudja megcsinálni."

Arról korábban a GOAL is írt, hogy egyelőre még az sem biztos, hogy Mbappé a francia válogatott tart a 2026-os világeseményre.

