Bózsik Tamás

Utolsó másodperces drámát hozott a Real Betis és a Real Madrid ütközete

A második és az ötödik játszotta a La Liga 32. fordulójának nyitómérkőzését az Estadio de la Cartujában, ami hatalmas csattanóval zárult.

Hatalmas mezőnyfölénnyel kezdte a mérkőzést a Real Madrid, Kylian Mbappé révén a nyolcadik és a 13. percben is eljutott lövésig. A labdabirtoklási fölény végül 17. percben góllá érett. A Betis labdakihozatalát zavarták meg a fővárosiak magas letámadásukkal, és az így megszerzett labdát Federico Valverde tűzte kapura, a kipattanó pedig Vinícius Júniorhoz került, aki bepofozta azt a kapuba. 0-1

Ezt leszámítva viszont kevés lehetőséget tartogatott az első félidő maradék része, mert a hazaiak képesek voltak távol tartani a kapujuktól Álvaro Árbeloa csapatát. 

A 34. percben azonban Mbappé löbbölte át a labdát Jude Bellinghamhez, aki megduplázhatta volna csapata előnyét, ha Álvaro Valles nem kap bele a lövésébe. 

A félidő hajrájára egyre kiegyenlítettebbé vált a játék, és a 44. percben Antony lövését épphogy szögletre tolta Andrij Lunin. A sarokrúgást követően megint veszélyeztettek a hazaiak, ezúttal Álvaro Fidalgo viszont kapu fölé lőtt. 

Meglehetősen kevés helyzet maradt a felekben a fordulás után. Ettől függetlenül könnyen egyenlíthetett volna a Betis: egy gyors akció végén Antony passzol Cucho Hernándezhez, akinek a pattanásból leadott lövését hatalmas bravúrral hárította Lunin. 

A 70. minutumban a vendégek szintén próbálkoztak, amikor Mbappé húzott befele a balszélről, ám a kapu közepét találta el. 

A folytatásban az egyik oldalon Natan, a másik kapunál pedig Vincícius zörgethette volna meg a hálót. Csakhogy a Betis nem tett le a pontmentésről: a 90+3. percben még türelmesen felépített egy támadást a sevillai együttes, aminek a végén Héctor Bellerínhez pattant a labda, aki kihasználta a lehetőséget! 1-1

