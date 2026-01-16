Kiszivárgott Florentino Pérez terve: őt akarja a Real kispadjára!

A Bein Sports szerint Xabi Alonso kirúgása kiszámíthatatlan folyamatokat indítottak el a színfalak mögött, és egy ismerős név újra előkerült a Bernabéu környékén. A klub korábbi játékosának menesztése után Álvaro Arbeloa, a második csapat edzője ült le a kispadra, és szenvedett vereséget a másodosztályú Albacete csapatától a spanyol Király Kupában.

A klubnál azonban úgy vélik, a Castillát irányító vezetőedző csak átmeneti megoldás lehet, és egy nagyobb pedigréjű edzőt látnának szívesen Madridban - felmerült többek között Jürgen Klopp és a nemrég a Chelsea-től menesztett Enzo Maresca is, ám a háttérben egy másik megoldáson gondolkodnak vezetői szinten.

Florentino Pérez elnöknek fejében José Mourinho visszahozatala fordult meg, aki jelenleg a Benfica mestere, ám egy negatív spirálba került csapatával (kiestek a portugál Ligakupából és Portugál Kupából is, a bajnokságban pedig mindössze a harmadik helyen állnak), ami nemsokára a távozásához vezethet.

A portugál mester visszatérése egy intenzív és meghatározó érát nyithat újra a Real Madridnál, amiről sokan meggyőzödhettek legutóbbi regnálása alatt. Ilyen volt többek között Álvaro Arbeloa is, aki elmondta, nem akar hasonlítani a portugál mesterre, mert akkor minden bizonnyal gyorsan elbukna a Királyiaknál.

José Mourinho 2010 és 2013 között volt a Real Madrid edzője, mellyel egy-egy bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a blancók élén.