Vinícius Júnior addig fúrta Xabi Alonsót, míg ki nem rúgták

Sajtóhírek szerint Vinícius Júnior mellett Jude Bellingham és Federico Valverde is azok közé a húzónevek közé tartozott, akiket Xabi Alonso nem tudott maga mögé állítani a Real Madridnál – sem a taktikai elképzeléseivel, sem személyiségével.

Xabi Alonso ideális jelöltnek tűnt

A madridi kispadnak mindig megvoltak a maga íratlan szabályai, és Alonso papíron sok szempontból ideális jelöltnek tűnt. Játékosként korábban trófeákat nyert a klubbal, „ismerte a közeget”, és pontosan tudta, milyen nyomással jár leülni a Királyi Gárda kispadjára. Arra azonban sem a sikerek, sem az önbizalom nem készítette fel, ami a madridi öltözőben várta.

Érdekes, hogy a feszültség pont akkor csúcsosodott ki, amikor még jöttek az eredmények. Október végén a Real Madrid egy el Clásico-győzelemmel öt pontra növelte előnyét a Barcelonával szemben, a mérkőzés egyik legemlékezetesebb jelenete mégis Vinícius Jr. dühkitörése volt, miután Alonso lecserélte.

A The Athletic értesülései szerint a brazil legalább három olyan kulcsjátékos egyike volt, aki nem tudott azonosulni Alonso futballszakmai elképzeléseivel és vezetői stílusával. Ebben a körben említik Jude Bellinghamet és a csapatkapitány-helyettes Federico Valverdét is. Utóbbi nyilvánosan sem rejtette véka alá csalódottságát amiatt, hogy gyakran jobbhátvédként kellett pályára lépnie.

Bellingham később ugyan kiállt az edző mellett, „hihetetlen szakembernek” nevezte Alonsót, aki szerinte „nagyon világos elképzelésekkel rendelkezik a támadásról és a védekezésről”, ám ez már nem volt elég a repedések eltüntetéséhez.

Az öltöző menthetetlenül kettészakadt

Azonban az öltöző egy másik része kimondottan szerette Alonsót. A The Athletic szerint Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni és Arda Güler – mindannyian alapemberek – támogatták Alonsót, aki rendszeresen meg is dicsérte őket. Érdekesség, hogy a kevesebb lehetőséghez jutó Dani Ceballos és Raúl Asencio is kifejezetten pozitívan viszonyult a trénerhez.

A klubvezetés végül mégis inkább Viníciusékra hallgatott. Erre utalt az is, hogy a brazil játékos az el Clásicón történt nyilvános kifakadása után semmilyen büntetést nem kapott. A szócsata azonban messze nem maradt egyoldalú.

Alonso keményen kiosztotta a Real Madrid „hisztis" sztárjait

A Marca szerint egy novemberi tréningen Alonso elvesztette a türelmét.

„Nem tudtam, hogy egy óvodát jövök edzeni!”

– kiabálta a játékosok felé. A lap szerint a spanyol edző amitt volt dühös játékosaira, mert állandóan csak duzzognak, gyerekesen viselkednek, kibeszélik a háta mögött, ahelyett, hogy követnék a taktikai utasításait.

Nem sokkal később olyan hírek is szárnyra kaptak, amelyek szerint Vinícius addig nem volt hajlandó új szerződést aláírni, amíg Alonso a klubnál marad.

Nem ő volt az egyetlen, akit irritált az új edző stílusa: többen „távolságtartónak és megközelíthetetlennek” tartották, sőt akadt olyan vélemény is az öltözőben, miszerint „azt hiszi, ő Pep Guardiola”.

Xabi Alonso kifakadása többek szerint fordulópont volt, és egy olyan „sebet ejtett”, amely a beszámolók szerint soha nem gyógyult be teljesen.

Bellingham korábban „ösztönösnek” írta le a Madrid játékát Carlo Ancelotti irányítása alatt, amelynek köszönhetően a királyiak 2023-ban Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhettek. Alonso ezzel szemben sokkal részletesebb, kötöttebb taktikai elvárásokat fogalmazott meg – ráadásul olyan hangnemben, amely idegen volt a lazább bánásmódhoz szokott sztároknak.

A kereten belüli kételyek és elégedetlenség végül a vezetőség fülébe is eljutottak, akik végül arra jutottak, hogy véget vetnek Alonso „bébiszitterkedésének”.

A vezetőség végül Viníciusék mellett tette le a voksát

A klubvezetés végül a lázadozó játékosoknak adott igazat, José Ángel Sánchez vezérigazgató hétfőn pedig berendelte az irodájába Xabi Alonsót, és menesztette.

A megdöbbent tréner a döntést „rossznak és igazságtalannak” nevezte, majd nyíltan bírálta játékosait, amely szerinte végül a vesztét okozta.

A 44 éves spanyol tréner egy nappal később már egy visszafogott és érzelmes üzenettel búcsúzott el a blancóktól.

Bár Xabi Alonso kirúgása után Jürgen Klopp neve is felmerült, mint lehetséges utód, Florentino Pérez klubelnük végül a második csapat vezetőedzője, Álvaro Arbeloa kinevezése mellett döntött.

