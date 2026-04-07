Megvan, hol folytathatja Pep Guardiola a Manchester City-től való távozása után

Az Azzurri háza táján jelenleg teljes a káosz. Miután a csapat egy újabb pótselejtezős dráma után nem jutott ki a világbajnokságra, Gennaro Gattuso szövetségi kapitány távozott a posztjáról. Ha ez nem lenne elég, kedden az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke, Gabriele Gravina, valamint a delegáció vezetője, a legendás Gianluigi Buffon is lemondott.

A megüresedő kispadra több hazai klasszis edző neve is felmerült. A jelöltek között van a jelenleg a Milant irányító Max Allegri, a szaúdi al-Hilalnál dolgozó Simone Inzaghi, valamint két korábbi kapitány: az al-Saddnál dolgozó Roberto Mancini, és a Napolit irányító Antonio Conte. A legizgalmasabb alternatívát azonban kétségtelenül Guardiola jelenti.

A spanyol sikeredző 2016 óta irányítja a Manchester Cityt, korábban pedig a Bayern Münchennel és a Barcelonával is halmozta a trófeákat. Rendkívül specifikus, labdabirtoklásra építő játékstílusa sok szempontból a hagyományos olasz Calcio és a kőkemény védekezés szöges ellentéte, ami hatalmas szakmai kihívássá tenné a kinevezését.

Forrás: Football Italia

