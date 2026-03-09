Alisson megsérült, nem játszik Sallaiék ellen! Eljött Pécsi Ármin nagy pillanata?

Mint imert, egybehangzó sajtóhírek szerint a brazil Alisson sérülés miatt nem utazott el a Liverpoollal Isztambulba hétfő délután, így biztosan kihagyja a Galatasaray elleni odavágót a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A Liverpool kapuját kedden várhatóan Giorgi Mamardashvili védi majd – számolt be róla Paul Joyce, a The Times újságírója.

Alissonra rájár a rúd a Galatasaray ellen

Mint ismert, a Liverpool a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayjal találkozik a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, amelynek első mérkőzését Isztambulban rendezik. Szoboszlaiék számára nem lesz teljesen ismeretlen a közeg, hiszen a 2025–2026-os idényben egyszer már pályára léptek a török csapat otthonában – akkor azonban nem sok sikerrel, hiszen a vörösök Victor Osimhen góljának köszönhetően 1-0-s vereséget szenvedtek Iszambulban.

Paul Joyce információi szerint Alisson a legutóbbi edzésen fájdalmat érzett, ezért a Liverpool nem akart kockáztatni, és a kapus otthon maradt. A beszámoló szerint a sérülés nem tűnik súlyosnak, ugyanakkor egyelőre kérdéses, hogy a hétvégi Premier League-fordulóban pályára léphet-e. Az óvatosság érthető a brazil kapus esetében, hiszen a mostani idényben már volt sérülése, ráadásul éppen egy Galatasaray elleni BL-meccsen dőlt ki akkor legalább hét hétre. Alisson helyettese, Giorgi Mamardashvili már korábban is bizonyított: eddig tizenegy tétmérkőzésen védett a Liverpoolban.

Alisson sérülése hogyan érinti Pécsi Ármint?

Amikor legutóbb szeptember végén Alisson megsérült, onnantól kezdve Pécsi Ármin az első csapattal edzett, és a Liverpool minden mérkőzésére elutazott – a Bajnokok Ligája mérkőzéseket kivéve – , akkor is, ha végül nem kerül be a meccs keretébe.

Arne Slot lépése nem szokatlan: a Premier League-csapatok a mérkőzések előtt rendszerint három kapussal melegítenek, a keretbe viszont többnyire csak kettőt neveznek, hogy több mezőnyjátékos férjen fel a kispadra.

Információink szerint mivel Pécsi Ármin folyamatosan jó teljesítményt nyújt a Liverpool Premier League 2-s csapatánál, ezért amíg Alisson nem épül fel, ismét felkerül az első csapat keretéhez. A Bajnokok Ligája keretben ugyan nincs nevezve – így a BL-ben biztos nem játszhat –, de akár még az sem kizárt, hogy a Galatasaray elleni hazai visszavágón feltűnik majd a bemelegítés során. Az pedig szinte biztos, hogy Alisson felépüléséig ott lesz minden Premier League-mérkőzésen a bemelegítésnél.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai is történelmet írhat Isztambulban.

