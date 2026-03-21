Keleti rangadót rendeznek az NB I-ben, Schäfer Andrásék a Bayern München ellen lépnek pályára

Fontos találkozókra kerül sor a Fizz Liga 27. fordulójában, ahol a 11. helyen álló, sportigazgatóját elvesztő DVTK a Nyíregyháza Spartacus együtteséhez látogat, a nyolc meccs óta veretlen ZTE pedig az Újpestet látja vendégül.

Angliában a Liverpool Szoboszlaival és Kerkezzel a kezdőben lép pályára a Brighton otthonában, a zsinórban három mérkőzést elveszítő Chelsea pedig az Everton ellen játszik létfontosságú meccset a BL-indulás szempontjából.

A Bayern München a sima Bajnokok Ligája-továbbjutás után az Union Berlint fogadja a Bundesligában, ahol Schäfer András biztosan nem lép pályára eltiltás miatt, Olaszországban pedig AC Milan - Torino és Juventus - Sassuolo találkozókat rendeznek.

A mérkőzéseket IDE KATTINTVA tudod élőben követni.

