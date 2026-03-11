Tényleg piros lapot érdemelt Schäfer András? Megszólalt egy volt játékvezető!

A Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin 4-1-es vereségbe szaladt bele hazai pályán a Werder Bremennel szemben a Bundesliga 25. fordulójában. Igaz, ebben nagy szerepet játszott a magyar középpályás kiállítása, hiszen azelőtt egy perccel még a berliniek szereztek vezetést egy büntetőből.

A 19. minutumban azonban Schäfer megtaposta ellenfele lábát, emiatt Timo Gerach játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot.

Erről a szituációról mondta el véleményét az Arena 4 állandó szakértője, az egykori NB I-es játékvezető, Bede Ferenc.

"Én azt látom a visszajátszáson, hogy az erőhatás igazából a lábfejére összpontosult. Ezért sárgát szoktak adni és nem pirosat. Általában az szokott lenni, hogy ha a játékvezető sárgát ad, akkor a VAR nem szokta felülbírálni, pont azért, amit mondtam. Indul, húzza le, és a lábfejére tapos.

Viszont itt egy fontos tényező, hogy a játékvezető állította ki, tehát ő ezt egyből pirosnak látta. Szerintem ezért 10-ből kilencszer csak sárgát adnak"

- zárta Bede.

Ez a vereség különösen fájó lehet Urs Fischer csapatának, hiszen hiába áll a 11. helyen, de csak négy pont választja el az osztályozót érő 16. pozíciótól a Bundesliga roppant sűrű alsóházában.

