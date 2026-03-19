Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

Vérfagyasztó jelenetek az Anfielden: Noa Lang ujját leszakította a reklámtábla

Szoboszlaiék magabiztos játékkal jutottak a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé, de a Galatasaray elleni visszavágó egy gyomorforgató sérülés miatt marad igazán emlékezetes. Noa Lang, a törökök csereként beállt szélsője egy bizarr baleset során súlyos kézsérülést szenvedett.

Bár a sportértéket tekintve a Liverpool leiskolázta ellenfelét – ahogy arról összefoglalónkban is beszámoltunk –, az estét beárnyékolta a mérkőzés hajrájában történt horrorisztikus incidens. A holland válogatott Noa Lang, aki a félidőben a szintén karsérülést szenvedő Victor Osimhent váltotta, egy súlyos ütközés után a pálya széli reklámtábláknak csapódott.

„Bizarr és rendkívüli baleset”

A szemtanúk leírása alapján Lang keze beszorult a reklámtábla és a fémkorlát közé. Az ütközés ereje és a szerkezet éles szélei miatt a játékos ujja – egyes jelentések szerint a hüvelykujja – gyakorlatilag leszakadt, vagy ahogy a helyszíni jelentések fogalmaztak: „szinte kettévágta” a fémszerkezet. A szélső fájdalmában üvöltve rogyott a földre, a játék pedig percekre megállt, amíg az orvosi stáb ellátta.

A helyzet súlyosságát jelezte, hogy a játékostársak és a Liverpool labdarúgói is láthatóan sokkos állapotban figyelték az eseményeket, miközben próbálták vigasztalni a földön fekvő, látványosan összetört Langot.

Azonnali kórházi kezelés és műtét

A legfrissebb hírek szerint a holland támadót azonnal kórházba szállították. A sebészek azonnali beavatkozást hajtottak végre annak érdekében, hogy megpróbálják megmenteni a sérült ujjpercet. A játékost végül hordágyon, az Anfield népének vastapsa közepette vitték le a pályáról, miközben erős fájdalomcsillapítókat kapott.

Katasztrofális este a Galatasaray számára

A törökök számára ez a mérkőzés maga volt a rémálom. Nem elég, hogy Szoboszlai Dominik góljával és a Liverpool lehengerlő játékával szemben esélyük sem volt, az offenzív szekciójukat teljesen letarolták a sérülések. Lang kiesése után a csapat már emberhátrányban és lélekben megtörve fejezte be a találkozót.

Anglia 1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Törökország 1
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL

A Liverpool eközben már a következő körre készülhet. A 4–0-s győzelem (összesítésben 4–1) után a negyeddöntőben a PSG lesz Szoboszlaiék ellenfele, a magyar klasszis pedig már üzent is a párizsiaknak a meccs utáni ünneplés során.


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés