Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 4-0-s győzelmet aratott hazai pályán a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján szerda este, ezzel a vörösök 4-1-s összesítéssel jutottak tovább a legjobb 8 közé, ahol a PSG-vel találkoznak majd. A törökök elleni visszavágó első gólját Szoboszlai Dominik szerezte egy szöglet utáni lekészítést követően.
Szoboszlait felpiszkálta a török isztambuli ünneplése
Az odavágón a Galatasaray nagyon megünnepelte a győzelmet, ami Szoboszlai Dominikból azt váltotta ki, hogy a visszavágón kettőzött erővel harcolt a Liverpool sikeréért:
„Már az első perctől kezdve rájuk mentünk. Az előző meccs után, miközben interjút adtam, hallottam, hogy ünnepelnek. Beszéltem pár sráccal Törökországban, és ott ez megszokott, hogy meccs után ünnepelnek, függetlenül attól, hogy van-e még egy visszavágó. Én ezt egy kicsit magamra vettem, és szerintem többen is így voltunk vele. Én úgy gondolkodom, hogy soha nem szabad túl korán ünnepelni. Lehet, hogy nem volt mögötte rossz szándék, de adott nekünk egy kis plusz lökést, és szerintem már az első másodperctől kezdve mindent beleadtunk.”
– nyilatozta Szoboszlai Dominik a TNT Sportsnak a lefújást követően.
„Szerintem ma megmutattuk a helyes irányt, merre akarunk tartani és mit akarunk mindenkinek, főleg egymásnak, megmutatni. Minden ezzel kezdődik"
– tette hozzá a Liverpool nyolcasa.
Szoboszlai ezt várja a PSG-től
Szoboszlai Dominik a PSG elleni negyeddöntőre is kitért:
„Néztem őket a Chelsea ellen. Nagyon jó csapat, de szerintem ma megmutattuk, hogy bármit meg tudunk csinálni"
– zárta gondolatait a magyar középpályás.
