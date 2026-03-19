Horrorsérülése után a kórházból üzent a Galata támadója

Alig egy nappal egy igazi horrorjelenet után már ismét pozitív hírt adott magáról a Noa Lang. A Galatasaray támadója csapata Bajnokok Ligája-kiesése során súlyos hüvelykujjsérülést szenvedett, és hordágyon kellett levinni a pályáról – most azonban már túl van a sikeres műtéten.

A holland játékos az Instagram-oldalán jelentkezett be először az eset óta: a Whiston Hospital kórházból posztolt egy képet, amelyen mosolyogva, két ápoló társaságában látható. Bejegyzésében ezt írta: „A műtét jól sikerült! Köszönöm a rengeteg üzenetet!” – majd egy rövid, fekete humorral átitatott megjegyzést is hozzátett: „Shit happens” („Ilyen az élet”).

A kommentek között rengeteg jókívánság jelent meg, több profi futballista is mielőbbi felépülést kívánt neki.

Egyelőre nem tiszta, mi történt pontosan

A sérülés pontos körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak. A Galatasaray közleménye a mérkőzés után mindössze annyit közölt, hogy Lang „súlyos vágást” szenvedett.

A támadó a Liverpool elleni 4-0-s vereséget hozó találkozó 77. percében ütközött szerencsétlenül a reklámtáblával az ellenfél kapuja mögött. A jelenet megrázó volt: Lang fájdalmasan a földön maradt, vérző hüvelykujját a levegőbe emelte, és láthatóan nem is mert ránézni a sérülésére. Bár rövid időre még felállt, végül hordágyon kellett levinni a pályáról. A The Athletic értesülései szerint a Liverpool FC vizsgálatot indít annak kiderítésére, pontosan mi vezetett a balesethez.

A „vörösök” csapatkapitánya, Virgil van Dijk ugyanakkor hangsúlyozta: „Ez egy nagyon súlyos baleset, de semmi köze a stadionhoz – egyszerűen egy szerencsétlen eset volt.” A holland védő gyors felépülést kívánt honfitársának, különös tekintettel a közelgő válogatott mérkőzésekre.

Egyelőre kérdéses, hogy Lang pályára léphet-e a következő héten esedékes holland válogatott találkozókon, de az első és legfontosabb lépésen már túl van: a műtét sikeresen lezajlott.

Jogi lépéseket fontolgat a Galatasaray

A Galatasaray eközben hivatalos panaszt nyújtott be az UEFA felé, és jogi lépéseket is fontolgat kártérítés érdekében. A klub főtitkára, Eray Yazgan a HTSportnak nyilatkozva elmondta:

„A mérkőzés után panaszt tettünk az UEFA képviselőinél az ügy kapcsán, akik vizsgálatot indítottak. Az UEFA kivizsgálja a történteket. Jelenleg ügyvédekkel egyeztetünk, és kártérítési igényt fogunk benyújtani az UEFA felé. Azt is kérni fogjuk, hogy a bérköltségeinkkel kapcsolatos veszteségeinket is vegyék figyelembe. Amennyiben nem kapunk megfelelő választ, jogi eljárást is indíthatunk. Számunkra azonban a legfontosabb a játékosaink egészsége.”



