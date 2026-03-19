Horrorsérülése után a kórházból üzent a Galata támadója

Komoly ügy lehet Noa Lang súlyos sérüléséből: miközben a támadó már a kórházból üzent, klubja, a Galatasaray hivatalos panaszt tett az UEFA felé, és kártérítési igényt is fontolgat a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen történt baleset után. A török klub akár jogi útra is terelheti az ügyet.

Alig egy nappal egy igazi horrorjelenet után már ismét pozitív hírt adott magáról a Noa Lang. A Galatasaray támadója csapata Bajnokok Ligája-kiesése során súlyos hüvelykujjsérülést szenvedett, és hordágyon kellett levinni a pályáról – most azonban már túl van a sikeres műtéten.

A holland játékos az Instagram-oldalán jelentkezett be először az eset óta: a Whiston Hospital kórházból posztolt egy képet, amelyen mosolyogva, két ápoló társaságában látható. Bejegyzésében ezt írta: „A műtét jól sikerült! Köszönöm a rengeteg üzenetet!” – majd egy rövid, fekete humorral átitatott megjegyzést is hozzátett: „Shit happens” („Ilyen az élet”).

A kommentek között rengeteg jókívánság jelent meg, több profi futballista is mielőbbi felépülést kívánt neki.

Egyelőre nem tiszta, mi történt pontosan

A sérülés pontos körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak. A Galatasaray közleménye a mérkőzés után mindössze annyit közölt, hogy Lang „súlyos vágást” szenvedett.

A támadó a Liverpool elleni 4-0-s vereséget hozó találkozó 77. percében ütközött szerencsétlenül a reklámtáblával az ellenfél kapuja mögött. A jelenet megrázó volt: Lang fájdalmasan a földön maradt, vérző hüvelykujját a levegőbe emelte, és láthatóan nem is mert ránézni a sérülésére. Bár rövid időre még felállt, végül hordágyon kellett levinni a pályáról. A The Athletic értesülései szerint a Liverpool FC vizsgálatot indít annak kiderítésére, pontosan mi vezetett a balesethez.

A „vörösök” csapatkapitánya, Virgil van Dijk ugyanakkor hangsúlyozta: „Ez egy nagyon súlyos baleset, de semmi köze a stadionhoz – egyszerűen egy szerencsétlen eset volt.” A holland védő gyors felépülést kívánt honfitársának, különös tekintettel a közelgő válogatott mérkőzésekre.

Egyelőre kérdéses, hogy Lang pályára léphet-e a következő héten esedékes holland válogatott találkozókon, de az első és legfontosabb lépésen már túl van: a műtét sikeresen lezajlott.

Jogi lépéseket fontolgat a Galatasaray

A Galatasaray eközben hivatalos panaszt nyújtott be az UEFA felé, és jogi lépéseket is fontolgat kártérítés érdekében. A klub főtitkára, Eray Yazgan a HTSportnak nyilatkozva elmondta:

„A mérkőzés után panaszt tettünk az UEFA képviselőinél az ügy kapcsán, akik vizsgálatot indítottak. Az UEFA kivizsgálja a történteket. Jelenleg ügyvédekkel egyeztetünk, és kártérítési igényt fogunk benyújtani az UEFA felé. Azt is kérni fogjuk, hogy a bérköltségeinkkel kapcsolatos veszteségeinket is vegyék figyelembe. Amennyiben nem kapunk megfelelő választ, jogi eljárást is indíthatunk. Számunkra azonban a legfontosabb a játékosaink egészsége.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
