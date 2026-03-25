Kilenc év után véget ér a korszak: Szalah távozik – Ki lesz az örököse az Anfielden?

Mohamed Szalah történelmi liverpooli pályafutása kilenc év után a végéhez közeledik. Az Anfield hőse kedden végre pontot tett a hónapok óta tartó találgatások végére, és hivatalosan is bejelentette: a szezon végén elhagyja a klubot.

Az egyiptomi klasszis úgy távozik a nyáron, hogy minden létező jelentős trófeát megnyert a Mersey-partiakkal, és végérvényesen beírta magát a Premier League legnagyobb legendái közé. Annak ellenére, hogy ügynöke korábban próbálta hűteni a kedélyeket, a döntés megszületett. Bár az még nem nyert megerősítést, hogy Szalah Szaúd-Arábiába igazol-e, ahol 150 millió eurót sem sajnálnának érte, vagy esetleg a Real Madrid, a PSG vagy az Inter triójából választ, a Liverpoolnak sürgősen találnia kell egy világszínvonalú helyettest.

Ez a váltás a keret belső dinamikáját is átírhatja, hiszen Salah távozásával olyan alapemberek szerepe és fizetési státusza is felértékelődhet, mint Szoboszlai Dominik.

Elemezzük, ki az a négy játékos, akinek ott kell lennie a kalapban.

1. Yan Diomande (RB Leipzig)

Szalah bejelentése után minden bizonnyal Diomande nevére keresnek rá a legtöbben. A lipcsei támadót már korábban is hírbe hozták a Vörösökkel, de az egyiptomi távozása felgyorsíthatja az eseményeket.

Felemelkedése egészen elképesztő: 2025 májusában még a Leganés színeiben szerezte első profi gólját, tíz hónappal később pedig már egy több tízmilliós transzfer küszöbén áll. Az, hogy az RB Leipzig lecsapott rá, már önmagában garancia a minőségre, hiszen a németek híresek a leendő világsztárok felfedezéséről.

Diomande 10 gólt és 6 gólpasszt jegyzett 21 Bundesliga-kezdőként ebben a szezonban. Legjobb teljesítményét a jobb szélen nyújtja, de kétlábassága miatt bárhol bevethető. Rendkívül erős, gyors, és megvan benne az az önbizalom, ami Salah utódlásához elengedhetetlen. Ha a Liverpool nem lép, egy másik óriás fogja elvinni.

2. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Ami igazán figyelemre méltó Bradley Barcola karrierjében, az a folytonos harc a játékpercekért. A PSG kerete tele van olyan sokoldalú sztárokkal, akik elfoglalhatják a helyét: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in és Senny Mayulu. Barcolához hasonlóan ők is bárhol bevethetők a támadósorban. Mégis, Barcola konzisztensen kiemelkedik, és a fontos pillanatokban mindig hozza magát.

Ez vonzó lehet a Liverpool számára: olyan játékosra van szükségük, akiben még van fejlődési potenciál, de azonnal elbírja az elvárások súlyát. Barcola lenyűgöző gólszerző (elég megkérdezni a Chelseat), és ösztönösen húz befelé a szélről. A Pool szurkolói hamarosan testközelből is láthatják, hiszen a két csapat jövő hónapban találkozik a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

3. Jarrod Bowen (West Ham United)

Talán egy olyan javaslat, amin könnyű gúnyolódni, de korábban is merültek már fel pletykák vele kapcsolatban. Jarrod Bowen évek óta keményen dolgozik a West Hamnél, aminek csúcspontja a Fiorentina elleni, 2023-as UEFA Konferencia Liga-döntőben szerzett győztes gólja volt.

Manapság azonban már inkább a nehéz helyzetekből próbálja kirángatni a klubot, mintsem trófeákat nyer. Bowen sokkal inkább egy BL-szintű játékos, mintsem a Championshipbe való. Az angol szélsőnek jó esélye van bekerülni Thomas Tuchel világbajnoki keretébe is. A 29 éves játékos mutatói beszédesek: a 2021/22-es szezonban 12 gól és 10 gólpassz, tavaly 13 gól és 8 gólpassz volt a mérlege. Bowen ritka erénye a vezéregyéniség a szélen; erős karakter, aki többre hivatott, mint amit a West Ham kínálhat neki. Egy megbízható megoldás lehet az átmeneti időszakban.

4. Michael Olise (Bayern München)

Michael Olise már a Premier League-ben is jó futballista volt, de mióta a Bayern Münchenhez igazolt, egy másik szintre lépett. Olyan szintre, amivel már az Aranylabda-esélyesek között kellene emlegetni – különösen, ha Vincent Kompany csapata megnyeri a Bajnokok Ligáját, vagy Franciaország győzedelmeskedik a világbajnokságon.

24 évesen Olise egyértelműen a világ egyik legjobbja. Szinte "lebeg" a labdával, cselei annyira precízek, hogy több esélyed lenne megszerezni tőle a játékszert, ha eldugná a meze alá. A valódi különbséget Münchenben a hatékonysága jelenti: ebben a szezonban elképesztő, 11 gólos és 17 gólpasszos mérlege van 21 Bundesliga-kezdés és 4 csereként való pályára lépés mellett. Ehhez jön még 3 gól és 5 gólpassz 8 BL-meccsen.

A Liverpoolnak a sor elején kell állnia, ha Olise bármilyen módon elcsábítható a Bayerntől, még ha ez jelenleg valószínűtlennek is tűnik.

