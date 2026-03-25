Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedd este Mohamed Szalah hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy az idény végén távozik a Liverpooltól, ezt később a klub hivatalos oldala is megerősítette.

A Liverpool ingyen engedi el a klublegendát

Paul Joyce, a The Times újságírójának információi szerint Szalah 2027 nyaráig tartó szerződését a felek közös megegyezéssel felbontják, az egyiptomi támadó így szabadon igazolhatóként, ingyen távozik a Liverpooltól a szezon végén.

Korábban rengeteg pénz kaphattott volna Szalahért a Liverpool

Ami már csak azért is hatalmas érvágás a vörösök számára, hiszen 2023 nyarán még arról szóltak a hírek, hogy a szaúdi csapatok bármit megadnának Szalahért, a Sky Sport újságírója, Rudy Galetti arról írt, hogy az Al-Ittihad előbb 100 millió eurós, majd 150 millió eurós ajánlatot tett le a Liverpool asztalára, azonban a vörösök hallani sem akartak legjobbjuk elengedéséről, és visszautasították a szaúdi gárda ajánlatait.

Hol folytathatja Mohamed Szalah?

Ramy Abbas, Szalah átigazolási ügynöke is megszólalt ügyfele jövője kapcsán közösségi oldalán:

„Még mi sem tudjuk, Mo hol fog szerepelni a következő szezonban, senki nem tudja. Vigyázzatok a kattintásvadász tartalmakkal."

Az Independent információi szerint a szaúdi csapatok továbbra sem tettek le Szalah megszerzéséről, azonban a brit lap nagy verseny lesz az egyiptomi játékos kegyeiért, ugyanis a szaúdiakon kívül az Inter Miami, a Real Madrid, a Galatasaray, az Inter Milan és a Paris Saint-Germain is élénken érdeklődik a 33 éves szélsőért.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.