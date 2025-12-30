Dárdai és Szélesi után újabb nagyágyú érkezését mutathatja be az Újpest!

Ahogy kedd délután már beszámoltunk róla, Dárdai Pál sportigazgató a klub korábbi játékosát, Szélesi Zoltánt nevezte ki a csapat új vezetőedzőjének. A 44 éves szakember az ősszel beugró Bodor Boldizsár helyét veszi a lila-fehérek kispadján. Az Újpest ma délután bejelentette azt is, hogy a Szélesi pályaedzője Admir Hamzagics lesz. A szerb szakember Dárdai korábbi csapatától, a német Hertha BSC-től érkezik a negyedik kerületbe.

A Lila Sector információi szerint a kapusedző a klub korábbi legendája, Balajcza Szabolcs lesz. Balajcza pályafutása során 11 évet húzott le Újpesten, 342 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, Magyar Kupát és Szuperkupát nyert a csapattal.

Balajcza az elmúlt éveket a Puskás Akadémia kapusedzőjeként töltötte, a felcsúti klubnál olyan kapusok fejlődésében vállalt elévülhetetlen szerepet, mint a válogatott Tóth Balázs, vagy a Liverpoolhoz igazoló Pécsi Ármin.

Várhatóan a teljes stábot bemutatja a közeljövőben a klub a hivatalos felületein.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.