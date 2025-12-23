Bajnokok Ligáját megjárt játékos lehet az Újpest vezetőedzője!

Amint arról a GOAL is beszámolt, az ideiglenesen kinevezett vezetőedző, Bodor Boldizsár nem marad az Újpestnél, így rögtön be is indultak a találgatások az új tréner kilétét illetően.

A Csakfoci úgy tudja, hogy az új sportigazgató, Dárdai Pál Szélesi Zoltánt ajánlotta be a vezetőedzői posztra, akit hamarosan ki is nevezhet a lila-fehér klub. Emellett azt megszellőztette a portál, hogy egy német segédedző és egy új erőnléti tréner csatlakozhat a szakmai stábhoz.

Eddig az U21-es magyar válogatott szövetségi edzője volt 2024 tavaszától kezdve, de korábban az U17-es nemzeti csapatot is irányította, ahogyan a Puskás Akadémia ezzel egyidős korosztályos csapatát szintén edzette.

Játékosként az Újpest akadémiáján pallérozódott, ahonnan a felkerült a felnőttcsapatba. 2004-ben légiósnak állt, és a német Energie Cottbushoz igazolt, három év múlva pedig a francia Strasbourg együtteséhez szerződött. A 2009-10-es szezonra hazatért a Debreceni VSC-be, így négy alkalommal a Bajnokok Ligája-csoportkörében is pályára lépett.

Innen ismét külföldre távozott, volt a görög Olympiakos Volou és a holland NEC Nijmegen játékosa is, mielőtt a 2012-13-as idényre hazatért volna Újpestre. Végül azonban nem itt, hanem a Puskás Akadémiánál akasztotta szögre a stoplist 2015-ben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.