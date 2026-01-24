Erdélyi születésű, román válogatott játékossal pótolná Tóth Alexet a Ferencváros!

A ciprusi 24sports értesülései szerint a Ferencváros szeretné leigazolni az APOEL Nicosia 23 éves játékosát, Marius Corbut, akinek a neve sokak számára ismerős lehet, hiszen pályafutása Csíkszeredán indult, majd 2020 és 2024 között a Puskás Akadémia futballistája volt, így jól ismeri a magyar bajnokságot.

Könnyen lehet, hogy a Ferecváros a hétfőn a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex helyettését látja Corbuban.

A 23 éves középpályás Felcsúton összesen 129 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 12 gólt szerzett és 13 gólpasszt jegyzett.

A magyar–román állampolgárságú támadó középpályás Erdélyben, Magyarcsügésen született, ennek elléren mégis a román utánpótlás válogatottakban járta végig a ranglétrát. A korábbi U21-es román válogatott játékos 2024-es nyári átigazolási időszakban került Ciprusra, ahol az APOEL színeiben is hamar fontos szerephez jutott, és meghatározó tagjává vált csapatának.

A Ferencváros csatárposzton már erősített januárban

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Varga Barnabás távozása után a Ferencváros két csatárt is igazolt már a januári átigazolási ablakban, Elton Acolatse Diósgyőrből, Franko Kovacevic pedig Celjéből tette át a székhelyét az Üllői útra, de Nagy Ádám visszatérése is szóba került a Fradinál. Rajtuk kívül Lukács Dánielt is megkeresték a zöld-fehérek, azonban a Puskás Akadémia úgy néz, nem szeretne megválni egyik legjobbjától.